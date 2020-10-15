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فن

بصورة الجثمان عمرو محمود ياسين يودع والده مع السلامة يا بابا

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 05:59 م
جثمان الراحل محمود
جثمان الراحل محمود ياسين
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محمد بدران
نشر الفنان عمرو ياسين، نجل الراحل محمود ياسين، صورة من جنازة والده عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق ياسين على الصورة قائلًا: "مع السلامة يابابا" وانهالت عليه التعليقات بالدعاء للفنان الراحل.


وغيب الموت أمس الأربعاء الفنان الكبير محمود ياسين بعد رحلة عطاء ممتدة قدم خلالها عشرات الادوار الخالدة، سواء فى السينما او التلفزيون والمسرح.


شارك محمود ياسين فى عدد كبير من الاعمال التاريخية والدينية لتمكنه من اللغة العربية، ولتميزه بصوت رخيم وأداء راق تولى التعليق والرواية في المناسبات الوطنية والرسمية.


محمود ياسين متزوج من الفنانة شهيرة، وأنجبا الممثل عمرو محمود ياسين والممثلة رانيا محمود ياسين والتي تزوجت الممثل محمد رياض.


فى رصيد محمود ياسين أكثر من 150 فيلما حصد خلالها لقب "فتى الشاشة الأول" حيث كان من بين أبرز نجوم جيله وسامة.


وعمل محمود ياسين مع عدد كبير من نجوم الفن، وتتلمذ على يديه عشرات الفنانين، وهو من بين اكثر الفنانين الذين لاحقتهم شائعات الموت خلال السنوات الماضية.





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مع السلامه يا بابا

A post shared by Amr Mahmoud Yassin (@amr_yassin) on

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