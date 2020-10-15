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رياضة

الإسماعيلي يتقدم على أسوان 2-1 في الشوط الأول

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 06:11 م
اسوان والاسماعيلي
اسوان والاسماعيلي
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عمرو ابوبكر
تمكن فريق الإسماعيلى من إنهاء الشوط الأول لصالحه أمام نظيره أسوان، بهدفين مقابل هدف في المباراة التى تجمع الفريقين على ستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز. 

سجل هدفى الاسماعيلى كل من محمد عفيفي وينسون شيلونجو فى الدقيقة 13 و23 على التوالي ، بينما أحرز هدف أسوان فادي فريد فى الدقيقة 35 .

وجاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي:

حراسة مرمى: محمد فوزي.
خط الدفاع: محمود البدري - محمد هاشم - محمد عمار - محمد بيومي.

خط الوسط: نادر رمضان - محمود دونجا - محمد الشامي - عمر الوحش - عبد الرحمن مجدي.

خط الهجوم: بنسون شيلونجو.

وجاء تشكيل أسوان كالتالي:

طلعت الجبلاوي - محمد خليفة - محمود نعيم - عبد العزيز إمام - محمد همام - إبراهيم القاضي - حسن يوسف - سولمون منساه - فادي فريد - يوسف العوامي - مصطفى دوريدار.

ويحتل الاسماعيلى المركز الثانى عشر بترتيب جدول الدوري برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز في 10 وتعادل في 8 وخسر 14 لقاء وسجل لاعبوه 33 هدفًا وتلقت شباكه 43 هدفًا فيما يحتل أسوان المركز الثالث عشر برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز في 9 وتعادل في 10 وخسر 13 لقاء وسجل لاعبيه 36 هدفًا وتلقت شباكه 43 هدفًا.
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