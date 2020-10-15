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أخبار العالم

ارتفاع جديد.. تركيا تسجل 1693 إصابة بكورونا و66 وفاة

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 06:17 م
كورونا في تركيا
كورونا في تركيا
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قسم الخارجي
أعلنت وزارة الصحة التركية، اليوم الخميس، تسجيل 1693 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بالإضافة إلى 66 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية. 

وطور العلماء اختبارًا سريعًا للغاية للكشف عن فيروس كورونا المستجد "Covid-19" يمكنه اكتشاف الفيروس في أقل من خمس دقائق، وبهذا الشكل يمكن التوصل للمرضى ومعالجتهم بشكل أسرع من ذي قبل.

تم عمل الاختبار بواسطة باحثين من جامعة أكسفورد ويمكنه تحديد مجموعة من الفيروسات، بما في ذلك الإنفلونزا وSARS-CoV-2، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.

وقال "نيكولاس شيالس" الذي ساعد في تطوير الاختبار: "اختبارنا أسرع بكثير من تقنيات التشخيص الحالية الأخرى؛ يمكن لتشخيص الفيروس في أقل من 5 دقائق، وذلك يوفر وسيلة استباقية للسيطرة على تفشي الفيروس".

في حين يعمل الاختبار على مسحات الحلق، ويتضمن وضع علامات سريعة على جزيئات الفيروس باستخدام خيوط قصيرة من الحمض النووي.

ويجرى استخدام مجهر لجمع صور العينة، قبل استخدام برنامج التعلم الآلي لتحديد ما إذا كان الفيروس غير موجود في العينة أم لا.

فيما قال البروفيسور "أخيل كابانيديس" من قسم الفيزياء في أكسفورد: "على عكس التقنيات الأخرى التي تكشف عن تأخر استجابة الجسم المضاد أو التي تتطلب تحضير عينة باهظة الثمن ومملة وتستغرق وقتًا طويلًا، فإن طريقتنا تكتشف بسرعة جزيئات الفيروس السليمة ؛ مما يعني أن الفحص بسيط وسريع للغاية وفعال من حيث التكلفة". 
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