لسه حبايب.. مصطفى قمر يشعل استوديو منى الشاذلي بأشهر أغانيه

استقبل جمهور الإعلامية منى الشاذلي، الفنان مصطفي قمر ، بحفاوة كبيرة فور دخوله الاستوديو.





وبدأ مصطفى قمر، حلقة اليوم من برنامج "معكم" المذاع على قناة "سي بي سي"، بالغناء أغنية "هنقول إحنا لسه حبايب"، وتفاعل الجمهور معه وبدأ في ترديد الأغنية معه.





وتحدى الفنان مصطفى قمر ابنه «تيام» على الهواء في مجموعة من الفقرات الترفيهية ومنها الغناء والمعلومات العامة.





وشارك الفنان مصطفى قمر وابنه تيام في مجموعة من التحديات التي أعدتها الإعلامية منى الشاذلي وفريق عمل برنامج معكم، وتخللت تلك التحديات ضحك هستيري لكل المتواجدين في الاستوديو ومواقف طريفة بين مصطفى قمر وابنه.





وتحدث مصطفى قمر خلال الحلقة عن كواليس مشواره الفني وعلاقته بأسرته وابنه، وقام بغناء عدد من أشهر أغانيه في التسعينيات.