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فن

مصطفى قمر يتألق في احتفالية "classic Rock" بحضور نجوم الفن والمشاهير.. صور

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 12:00 م
صدى البلد
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محمد زاهر
في واحده من اجمل السهرات احتفل النجم مصطفي قمر بافتتاح مطعمه الجديد classic rock وذلك بارابيلا مول بمنطقه التجمع الخامس وسط حضور العديد من نجوم المجتمع والمشاهير.

وحضر من نجوم الفن والمشاهير كل من محمد لطفي ومحمد نور و ايناس النجار وشقيقتها سوار والمطرب سداوي والمطربه سلمي  وغيرهم العديد واستمر الحفل حتي الساعات الاولي من صباح اليوم التالي.


ومن ناحية أخري طرح مصطفى قمر أول دعاء من ألبوم "حنن عليا يارب" للجمهور عبر قناته على "يوتيوب"، والذي يحمل اسم "وش الخير" من كلمات الشاعر ناصر الجيل، من ألحان وتوزيع محمد ضياء. 


وتخلل الحفل تقديم فقره غنائيه للنجم مصطفي قمر قام فيها بغناء العديد من اشهر اغانيه وسط اجواء من الرقص والبهجه بين الحضور والتقاط الصور السيلفي و الفوتوغرافيه معه.
مصطفى قمر يتألق في احتفالية "classic Rock" بحضور نجوم الفن والمشاهير.. صور
مصطفى قمر يتألق في احتفالية "classic Rock" بحضور نجوم الفن والمشاهير.. صور
مصطفى قمر يتألق في احتفالية "classic Rock" بحضور نجوم الفن والمشاهير.. صور
مصطفى قمر يتألق في احتفالية "classic Rock" بحضور نجوم الفن والمشاهير.. صور
مصطفى قمر يتألق في احتفالية "classic Rock" بحضور نجوم الفن والمشاهير.. صور
مصطفى قمر يتألق في احتفالية "classic Rock" بحضور نجوم الفن والمشاهير.. صور
مصطفى قمر يتألق في احتفالية "classic Rock" بحضور نجوم الفن والمشاهير.. صور
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