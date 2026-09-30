طيار: عدم ارتداء حزام الأمان قد يكون سببًا في إصابات ركاب طائرة فلاي دبي

أوضح الطيار محمود القط، خبير قطاع الطيران، أن ما حدث على متن طائرة فلاي دبي، من مشاجرة مع قائد الطائرة ومساعده، كان أمرًا غير متوقع، لافتًا إلى أن إجراءات السفر والطيران تتضمن عمليات تفتيش دقيقة للركاب والطائرة قبل الإقلاع.

إجراءات تفتيش دقيقة قبل الإقلاع

وأشار محمود القط، خلال مداخلة ببرنامج «على مسئوليتي»، إلى أنه لا يُسمح لأي شخص بالصعود إلى الطائرة وبحوزته سكين أو أي أداة حادة، مؤكدًا أن الركاب والطائرة يخضعون لإجراءات أمنية وتفتيشية قبل الإقلاع.

عدم ارتداء حزام الأمان قد يسبب إصابات

وأوضح خبير قطاع الطيران أن بعض الإصابات التي تعرض لها الركاب خلال الواقعة قد تكون مرتبطة بعدم ارتداء حزام الأمان، خاصة في ظل حدوث اضطرابات أو تحركات مفاجئة للطائرة.