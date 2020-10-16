أبو العينين: هيثم شعبان مستمر مع سيراميكا في الممتاز وأهدي التأهل لشعب السويس

أعرب محمد أبو العينين رئيس مجلس إدارة نادي سيراميكا كليوباترا عن سعادته الشديدة بصعود الفريق الأول لكرة القدم إلى الدوري الممتاز، مؤكدا أن هذه الخطوة سوف تمنحه فرصة أكبر لخدمة الأهداف القومية للرياضة المصرية في الفترة المقبلة.





وشدد أبو العينين على أنه يسعى إلى خدمة الرياضة المصرية وتقديم لاعبين إلى المنتخبات المصرية من مختلف الأعمار، لخدمة الأهداف القومية للرياضة مصر، وأن الصعود إلى الدوري الممتاز سيمنحه تلك الفرصة بشكل أكبر في الفترة المقبلة، حيث نجح سيراميكا كليوباترا في تقديم عدد من النجوم للمنتخبات الوطنية أثناء مشاركته في دوري الدرجة الثانية، وعلى رأسهم مصطفى ميسي لاعب فريق الشباب تحت قيادة ربيع ياسين.





وأكد ابو العينين تمسكه ببقاء هيثم شعبان على رأس الجهاز الفني للموسم المقبل في الدوري الممتاز، مشيرا إلى أن هيثم شعبان هو الاختيار الأمثل للنادي في كل المراحل، لأنه يخدم فكرتنا في الاعتماد على الشباب و خوض التجربة الشبابية في نادي سيراميكا كليوباترا، مشددا على أن هدف النادي في الدوري الممتاز هو تقديم مواهب شابة سواء على صعيد الجهاز الفني أو اللاعبين وحتى الكوادر الادارية، وذلك لقناعاته التامة بقدرات الشباب وتقديره لأحلامهم وطموحاتهم.





وأشار رئيس النادي إلى أن اللاعبون قدموا موسما رائعا، رغم صعوبة المناقسة مع أندية كبيرة وعريقة، وتصدر الفريق جدول الترتيب من الاسبوع الأول إلى الأسبوع الأخير، ونجح الجهاز الفني للفريق بقيادة هيثم شعبان في التغلب على بعض المعوقات، وتعامل مع اللاعبين نفسيا بشكل مثالي على مدار الموسم، واستغل فترة توقف المسابقة بسبب جائحة كورونا الاستغلال الأمثل.





وتوجه ابو العينين بالشكر إلى اللاعبين والجهاز الفني ومعتز البطاوي المشرف العام على قطاع الكرة، بسبب المجهود الكبير الذي قدموه طوال الفترة الماضية، وعلى الاخلاص الذي لمسه في قلوب وعيون الجميع للارتقاء بنادي سيراميكا كليوباترا إلى مصاف الأندية الكبيرة في مصر.





وأهدى رئيس نادي سيراميكا كليوباترا هذا الإنجاز إلى شعب السويس، متعهدا بأن يكون فريقه خير ممثل للمحافظة الباسلة في الدوري الممتاز الموسم المقبل، وأعرب عن أمنياته بصعود نادي منتخب السويس إلى دوري الأضواء والشهرة، مشيرا إلى أن باب نادي سيراميكا كليوباترا مفتوح لكل المصريين بشكل عام، ومحافظة السويس وأهل دائرتي، بتقديم كل سبل الدعم لجميع المواهب من كل الأعمار.