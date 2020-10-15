AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

جامعة حلوان: تعقيم المدرجات ومظلات استعدادا للعام الدراسي الجديد

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 11:47 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
Advertisements
كريم ناصر
تشهد جامعة حلوان حملة استعدادات متنوعة على جميع المستويات لاستقبال العام الجديد وطلابه  فى ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وتواصل فرق الطب الوقائي تعيقم المنشآت والمبانى والمدرجات التابعة للجامعة كافة، وتشمل عملية التطهير تعقيما شاملا بأسلوب علمي ومحترف حرصا على سلامة الطلاب وأمنهم.
 
وقال الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة إنه تم الانتهاء من جميع أعمال الصيانة وعمليات التطوير لجميع منشآت الجامعة من مبان ومدرجات وقاعات ومعامل وملاعب وصالات رياضية، وكذلك تحديث البنية التحتية، لتوفير سبل الراحة والسلامة للطلاب، بالإضافة إلى تجهيز المطعم المركزى لاستقبال جميع طلاب المدن الجامعية، وتقديم خدمات مميزة لهم، مع توفير سبل الأمان.
 
وحرصا على راحة الطلاب قامت الجامعة بتركيب مظلات للطلاب بمسافة تصل إلى (750 مترا)، تبدأ من شعار الجامعة حتى المكتبة المركزية، فضلا عن منطقة البوابات.
 
وأكد الدكتور ماجد نجم على وضع خطة كاملة للتعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية المعلنة من قبل وزارة الصحة في جميع الكليات والإدارات والوحدات التابعة للجامعة مع الحرص على التباعد الاجتماعي وتقليل كثافة الطلاب في القاعات الدراسية لمنع انتشار العدوى وضرورة الالتزام بارتداء الكمامة لتحقيق السلامة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، وقد قامت الجامعة بوضع ملصقات للتوعية ضد فيروس كورونا.
 
 
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حصاد اليوم الأول لاختبارات القدرات.. 60 ألف طالب وطالبة سجلوا على موقع مكتب التنسيق لأدائها.. وانتظام الاختبارات وسط إجراءات احترازية

بإشراف رعاية الشباب.. مشروع لتجديد جداريات سور جامعة حلوان

جامعة حلوان تعلن استمرار استقبال الطلاب الجدد لتوقيع الكشف الطبى

تعرف على أبرز الإجراءات التي اتخذتها جامعة القاهرة للتعامل مع اليوم الدراسي في ظل وجود فيروس كورونا

استعدادا للعام الجامعي الجديد.. حقوق حلوان تدشن مبادرتين لتجميل وتعقيم الكلية

تعرف على استعدادات كليات جامعة القاهرة للعام الدراسي الجديد

ترشيحاتنا

شاهد.. رد فعل كهربا وآجاي في المسحة الطبية الثانية لبعثة الأهلي قبل مواجهة الوداد

على شاطئ البحر.. زوجة عاصي الحلاني في إطلالة أنيقة

تفاصيل ما حدث بين عمر كمال وباسم سمرة

محمد صلاح يحتفل بعيد ميلاد مكة على طريقته الخاصة

طفلة تموت جوعًا من إهمال وقسوة والديها بالتبني.. تفاصيل مروعة

وفاة أرملة الفريق محمد العصار

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على حسب طبيعة المكان .. كيفية استخدام الإضاءة في المنزل

في اليوم العالمي لغسل اليدين.. يجب تنظيفها بعد لمس 7 أشياء

سقطت من ارتفاع شاهق.. إنقاذ قطة عالقة فوق عمود إنارة.. فيديو وصور