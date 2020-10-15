جامعة حلوان: تعقيم المدرجات ومظلات استعدادا للعام الدراسي الجديد

تشهد جامعة حلوان حملة استعدادات متنوعة على جميع المستويات لاستقبال العام الجديد وطلابه فى ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.



وتواصل فرق الطب الوقائي تعيقم المنشآت والمبانى والمدرجات التابعة للجامعة كافة، وتشمل عملية التطهير تعقيما شاملا بأسلوب علمي ومحترف حرصا على سلامة الطلاب وأمنهم.

وقال الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة إنه تم الانتهاء من جميع أعمال الصيانة وعمليات التطوير لجميع منشآت الجامعة من مبان ومدرجات وقاعات ومعامل وملاعب وصالات رياضية، وكذلك تحديث البنية التحتية، لتوفير سبل الراحة والسلامة للطلاب، بالإضافة إلى تجهيز المطعم المركزى لاستقبال جميع طلاب المدن الجامعية، وتقديم خدمات مميزة لهم، مع توفير سبل الأمان.

وحرصا على راحة الطلاب قامت الجامعة بتركيب مظلات للطلاب بمسافة تصل إلى (750 مترا)، تبدأ من شعار الجامعة حتى المكتبة المركزية، فضلا عن منطقة البوابات.

وأكد الدكتور ماجد نجم على وضع خطة كاملة للتعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية المعلنة من قبل وزارة الصحة في جميع الكليات والإدارات والوحدات التابعة للجامعة مع الحرص على التباعد الاجتماعي وتقليل كثافة الطلاب في القاعات الدراسية لمنع انتشار العدوى وضرورة الالتزام بارتداء الكمامة لتحقيق السلامة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، وقد قامت الجامعة بوضع ملصقات للتوعية ضد فيروس كورونا.