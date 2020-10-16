مدرب دجلة: أرغب في ضم مصطفى محمد واستعارة نيدفيد ومحمد شريف .. وجيرالدو أهم لاعبي الأهلي

تحدث نيكوديموس بابافاسيليو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، عن اللاعب الذي يرغب في ضمه إلى صفوف نادي وادي دجلة في الموسم الجديد.
وأكد " بابافاسيليو" في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": " أرغب في ضم مصطفي محمد من الزمالك لاعب نادي الزمالك فهو يحقق ويقدم مستويات جيدة مع الفريق الأبيض".
وتابع: "أعلم جيدًا أن مصطفى محمد لن ياتي إلى وادي دجلة ورغبته في الاحتراف ولكنه لاعب جيد للغاية وأتوقع أنه سيصبح مثل محمد صلاح في أوروبا".
وعلق نيكوديموس بابافاسيليو،، عن إمكانية ضم ثنائي النادي الاهلي كريم نيدفيد ومحمد شريف من صفوف القلعة الحمراء في الموسم الجديد.
وأكد " بابافاسيليو": "نيدفيد ومحمد شريف لاعبان جيدان ولكن استعارتهم أمر صعب للغاية من النادي الأهلي".
وأوضح: "استعارة ثنائي الأهلي في الموسم الجديد أمر صعب بسبب أن سعر الثنائي مكلف للغاية على خزينة نادي وادي دجلة".\
وتحدث نيكوديموس بابافاسيليو، عن أفضل اللاعبين المصريين الذي يفضلهم داخل الدوري المصري في كافة الأندية.
وقال: "أحب محمد مجدي أفشة وجيرالدو وجون أنطوي ورمضان صبحي وعبدالله السعيد".
وأوضح: "جيرالدو من أفضل اللاعبين في النادي الأهلي، وقفشة والسعيد وانطوي ورمضان صبحي هم الأفضل في مصر".