لأعمال الصيانة.. قطع الكهرباء عن مدينة بنها

أعلنت المهندسة آمال بركات رئيس قطاع كهرباء بمحافظة القليوبية عن قطع التيار الكهربائى بمدينة بنها وذلك نظرًا لقيام محطة محولات القليوبية بأعمال الصيانة الشاملة حيث سيتم فصل التيار الكهربائى، اليوم الجمعة من الساعة 6 صباحًا وحتى الساعة 8 صباحًا.





واشارت رئيس قطاع كهرباء القليوبية الى أن أهم المغذيات المتأثرة بالفصل المدينة بالكامل والمستشفيات وأقسام الشرطة وذلك نظرا لأعمال الصيانة التى سيتم إجراؤها.





وأوضحت آمال بركات أنه تم إخطار الجهات المعنية بفصل التيار وذلك لعمل التدابير اللازمة خلال مدة الفصل والتى تصل ساعتان.

وكانت وزارة الكهرباء اعلنت عن رفع كفاءة شبكة كهرباء قطاع القليوبية في عام واحد بتكلفة 470 مليون جنيه وتحرير 503 محاضر ضبطية قضائية.

من جانبها طالبت وكيل وزارة الكهرباء بالقليوبية المواطنين بضرورة الرقابة على أطفالهم عند اللعب بالطائرات الورقية لأنها تقع على أسلاك وأعمدة الإنارة وتتسبب في إتلافها وحدوث أعطال بالكهرباء يوميا وانقطاع التيار عن بعض المناطق نتجية حدوث هذه التلفيات.





وأضافت بركات أن القطاع يتلقى شكاوي يوميا عن أن تلك الأعمدة تودي بحياة الأطفال وتعرضهم لخطر الصعق بالكهرباء فضلا عن انقطاع التيار الكهربائى جراء اللعب بالطائرات الورقية واعمال الصيانة واصلاح الاعمدة والاسلاك التى تخلفها هذه اللعبة.





وقالت أن الكهرباء سعت خلال الفترة الماضية لصيانة وتجديد عدد كبير من أعمدة الإنارة لتحسين جودة وشدة التيار الكهربائي في جميع مناطق المحافظة ويجب على المواطنين عدم إتلافها.