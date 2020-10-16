جامعة الوادى الجديد تنهى كافة الإجراءات لاستقبال الطلاب للعام الجامعى الجديد

صرح الأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادي الجديد ،أن إدارة الجامعة قامت بإتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وعدم التهاون فى تطبيق الخطة التي وضعتها الجامعة داخل جميع القطاعات والإدارات المختلفة بالجامعة والتى تأتى تزامناَ مع استمرار الدولة فى التصدى لإنتشار فيروس كورونا، بما يحافظ على سلامة وصحة أبناءنا الطلاب مع انطلاق العام الجامعى الجديد 2020/2021 المقرر أن يبدأ غدًا.

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وقال رئيس جامعة الوادى إن الجامعة تعمل على الإستمرار فى تنفيذ الخطة الإستراتيجية للحفاظ على كافة المنتسبين لجامعة الوادى الجديد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، وذلك من خلال تعقيم كافة المنشاءات التعلمية والإدراية بكليات الجامعة الست من قاعات الدرس ومدرجات ومكاتب ادارية ومعامل وغيرها مع المحافظة على التباعد الإجتماعي، وتم أيضًا اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية فى كليات الجامعة والذي يضم 6 كليات التربية والاداب والعلوم والطب البيطرى والزراعة والآداب والتربية الرياضية .





واوضح أن الجامعة تعمل على تطبيق نظام التعليم الإلكتروني والهجين لتقليل كثافة الطلاب في الحضور مع مراعاة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية في مقرات الجامعة وذلك حرصًا على سلامة الطلاب وتنفيذًا لتوجيهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات.





وأشار رئيس الجامعة الي أن المدن الجامعية بدات فى تسكين الطلاب حسب جدول زمنى لكل كلية لمنع التكدس والزحام خلال الفترة السابقة و تنفيذ العديد من أعمال الصيانة والترميمات لمباني المدن الجامعية وعمل الصيانة الدورية للمباني حيث تم إقامة عيادة طبية متكاملة بكل مبنى من مبانى الجامعة للطلاب والطالبات والعمل على امدادها بالأدوية والمستلزمات الطبية بالتعاون مع مديرية الصحة والسكان بالوادى الجديد .





وتابع انه تم العمل على إعادة تشغيل وتركيب شبكة واي فاي بكل مباني المدينة الجامعية بالتعاون مع مركز الاتصالات بجامة الوادى الجديد لتوصيل خط فابير( انترنت ) من إدارة الجامعة الى مبنى المدن الجامعية للتواصل مع المنصات الإلكترونية التعليمية.التى أنشأها مركز تكنولوحيا المعلومات والاتصالات بجامعة الوادى الجديد.



