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تعليم

إنهاء إجراءات المقابلات الشخصية للطلاب الجدد بتربية الوادي الجديد

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 09:26 م
جامعة الوادى الجديد
جامعة الوادى الجديد
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منصور ابوالعلمين
أنهت لجنة إجراء المقابلات الشخصية للطلاب الجدد المقبولين بكلية التربية بـالوادي الجديد للعام الجامعى 2020 2021 من أبناء مراكز الفرافرة والداخلة وبلاط بمقر مكتب الداخلة بمدينة موط عملها بالمدينة وذلك فى اطار الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا والتى تنفذها جامعة الوادى الجديد.

  
وقال الدكتور ناصر محمد عامر عميد كلية التربية بالوادى الجديد إنه بناء على توجيهات رئيس الجامعة بعقد لجنة اختبارات المقابلات الشخصية لأبناء الفرافرة والداخلة وبلاط بمكتب الجامعة بمدينة موط  تم تكليف لجان الاختبارات بأن تكون الاختبارات على يومين الأربعاء لطلاب الخارجة وباريس بمقر كلية التربية والخميس 15/10/2020 تعقد اختبارات المقابلات الشخصية لأبناء الفرافرة والداخلة وبلاط بمكتب الجامعة بالمدينة وبناء على طلبات أولياء الأمور بأن تكون الاختبارات بمكتب الجامعة بمدينة موط لتقليل الاغتراب والراحة الطلاب وأولياء أمورهم .


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وأضاف أن إجراءات اختبارات المقابلات الشخصية تمت بسهولة ويسر بإجراء الاحترازات الوقائية للوقاية من فيروس كورونا والالتزام بالتباعد وارتداء الكمامة.  


وقال عميد كلية التربية ان اجمالى ممن وصلت أوراقهم للقبول بكلية التربية   579 للاختبارات  حتى الآن  منهم 337 بالخارجة وباريس و 242 الداخلة وبلاط الفرافرة  وتم اجراء المقابلة الشخصية على 205 طلاب وطالبات بمركز الداخلة اليوم الخميس.
 

وقدم أولياء أمور الطلاب الشكر للاستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس الجامعة  والدكتور ناصر محمد عامر عميد كلية التربية  واللجنة المرافقة من أساتذة وأعضاء هيئة التدريس والجهاز المعاون  على تلبية رغباتهم فى اجراء المقابلات الشخصية لابنائهم بمكتب الجامعة بمدينة موط بالداخلة متمنين لجامعة الوادى الجديد مزيدا من الرقى والتقدم لخدمة مجتمع الوادى الجديد.


يأتي  ذلك  فى إطار  توجيهات الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادى الجديد  وبحضور الدكتور ناصر عامر عميد كلية التربية ونخبة من أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية.
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