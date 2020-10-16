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اقتصاد

المساحات والأسعار| الإسكان تطرح 25 ألف وحدة سكنية فى 10 مدن.. بعد غد

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 11:12 ص
صدى البلد
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امنة عبدالعظيم
أعلنت وزارة الإسكان، متمثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعى، عن بدء طرح 25 ألف وحدة سكنية لمتوسطى الدخل بمساحات تتراوح من 100 متر حتى 120 مترا فى عدد من المدن الجديدة، اعتبارا من بعد غد الأحد حتى يوم الأحد الموافق 9 ديسمبر.

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وقالت مى عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، إن الوحدات المطروحة فى مدن "مدينة 6 أكتوبر ، وحدائق أكتوبر، وحدائق العاصمة بمدينة بدر، و15 مايو، والعلمين الجديدة والعاشر من رمضان، ورشيد الجديدة، والمنيا الجديدة، وناصر ، ومدينة أسوان الجديدة، بمساحات تتراوح من 100 متر وحتى 110 أمتار كاملة التشطيب، لافتة إلى أن التسليم سيكون خلال مدة لا تزيد عن 36 شهرا من تاريخ طرح الإعلان.
 
وأوضحت مى عبد الحميد أنه سيتم طرح كراسات شروط الحجز فى مكاتب البريد، اعتبارا من بعد غدا الأحد، وحتى الأثنين 7 ديسمبر المقبل، مشيرة إلى أن أسعار ومقدمات الحجز تختلف من شقة لأخرى، ومن مدينة لأخرى، موضحة أن مقدم الحجز للوحدات ذات المساحة الـ100 متر، 48 ألف جنيه، ومقدم الحجز للوحدات ذات الـ110متر 51 ألف جنيه، ومقدم الحجز للوحدة ذات المساحة الـ120 متر يصل لـ55 ألف جنيه.
 
وأوضحت أن سعر الوحدة مساحة 100 متر يبلغ 471 ألفا، وسعر الوحدة الوحدة مساحة الـ110 أمتار يصل إلى 503 آلاف جنيه، وسعر الوحدة مساحة الـ120 مترا يصل لـ546 ألف جنيه.
 
وقالت مى عبد الحميد إن الدولة ستتحمل دعم غير مباشر تقديرى لكل وحدة سكنية فى حدود مبلغ يترواح بين 190 و250 ألف جنيه، موضحة أنه سيم سداد 12 دفعة ربع سنوية بوراقع 25% من إجملى ثمن الوحدة تبدأ فى 1 أبريل 2021 ويسدد باقى قيمة الوحدة بح أقصى 65% من ثمن بيعها بنظام التمويل العقارى لمدة تصل لـ20 عاما بسعر عائد 8% وفقا لمبادرة البنك المركزى المصرى لمتوسطى الدخل .
 
وقالت إن صافى الدخل للمتقدم لا يزيد عن 84 ألف جنيه سنويا للأعزب بما يعادى 7 آلاف جنيه شهريا، و108 آلاف جنيه سنويا للأسرة بما يعادل 9 آلاف جنيه شهريا.
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