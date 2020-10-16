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اقتصاد

ننشر شروط وطريقة الحصول على شقة بالإسكان الاجتماعي في الإعلان الـ14

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 11:00 ص
صدى البلد
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امنة عبدالعظيم
تطرح وزارة الإسكان، متمثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعى،  100 ألف وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل بمساحات تتراوح من 75 مترًا، وحتى 90 مترًا فى عدد من المد ن الجديدة، ضمن الاعلان الرابع عشر للإسكان الاجتماعى. 

الأوراق المطلوبة بالنسبة (للمتزوجين - المطلقات - الأرامل)

1- صورة بطاقة سارية للزوج والزوجة
2- قسيمة الزواج - قسيمة الطلاق - شهادة الوفاة كمبيوتر
3- شهادة ميلاد الأولاد
4- قيد عائلي
5- عقد إيجار إذا كنت مستأجر وغير مطلوب منك إذا كنت تسكن مع الأسرة
6- إيصال مرافق حديث (كهرباء - مياة - غاز)
7- مفردات مرتب للزوج والزوجة إذا كانت تعمل أو (إقرار بعدم عمل الزوجة)
8- برنت التأمينات للزوج والزوجة 
9- استمارة التقديم والإقرار
10- أصل ايصال شراء كراسة الشروط
11- أصل إيصال مبلغ جدية الحجز

الأوراق المطلوبة للأعزب

1- صورة البطاقة سارية
2- ايصال مرافق حديث (كهرباء - مياه - غاز)
3- مفردات مرتب
4- برنت تأمينات
5- استمارة تقديم والإقرار (موجودين في كراسة الشروط)
6- اصل ايصال شراء كراسة الشروط
7- اصل ايصال مبلغ جدية الحجز

شروط التقديم للإعلان الـ 14: حجز وحدة الإسكان الاجتماعي

1- يجب ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة ولا يزيد عن 50 سنة في تاريخ نهاية الإعلان
2- لا يزيد صافي دخله السنوى من جميع مصادر دخله عن 68400 جنيه سنويًا للأسرة (بما يعادل 5700 جنيه شهريًا)، وعن 50400 جنيه سنويًا للأعزب (بما يعادل 4200 جنيه شهريًا).
3- لا يحق للمتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية
4- عدم إمتلاك الزوج أو الزوجة أو الأبناء القصر أي وحدة سكنية
5- أن يكون الحاجز من أبناء المحافظة أو المقيمين فيها أو المرتبط بها عملًا أو المحافظات المجاورة.
6- تم سداد التمويل للوحدة على أقساط شهرية بحد أقصى 20 عامًا بنظام التمويل العقاري المدعوم بفائدة 7% سنويًا ثابتة
7- الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري 1300 جنيه.

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وقالت مى عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، إن الوحدات المطروحة تقع فى 10 مدن جديدة هي :" العبور الجديدة وحدائق العاصمة بمدينة بدر ومدينة 15 مايو، والعاشر من رمضان، وحدائق أكتوبر، وأكتوبر الجديد، والسادات والمنيا الجديدة، وملوى الجديدة وأسوان الجديدة، بمساحات تتراوح من 75 مترًا وحتى 90 مترًا كاملة التشطيب. 

إلى أن التسليم سيكون خلال مدة لا تزيد عن 36 شهرا من تاريخ طرح الإعلان.
 
وأوضحت مى عبد الحميد، أنه سيتم طرح كراسات شروط الحجز فى مكاتب البريد، اعتبارا من بعد غدا الأحد، وحتى يوم الأثنين الموافق 7 ديسمبر المقبل، مشيرة إلى أن أسعار ومقدمات الحجز تختلف من شقة لأخرى، ومن مدينة لأخرى، وأن مقدم الحجز للوحدات ذات المساحة الـ75 مترًا ، 12.5 ألف جنيه، ومقدم الحجز للوحدات ذات الـ90 متر 15 ألف جنيه.
 
وأوضحت، أن سعر الوحدة الـ75 متر تصل لـ244 ألف جنيه قابل للزيادة، و310 ألف جنيه للوحدة ذات مساحة الـ90 مترًا .
 
وقالت سيتم سداد 12 دفعة ربع سنوية، خلال مدة التنفيذ تبدأ فى 1 أبيل 2021 ، بواقع 2100 جنيه للوحدة السكنية مساحة 75 مترًا، و2600 جنيه للوحدة السكنية بمساحة 90 متر مربع، ويسدد باقى قيمة الوحدة بنظام التمويل العقارى لمدة تصل لـ20 عامًا .
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