ننشر شروط وطريقة الحصول على شقة بالإسكان الاجتماعي في الإعلان الـ14

، 100 ألف وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل بمساحات تتراوح من 75 مترًا، وحتى 90 مترًا فى عدد من المد ن الجديدة، ضمن الاعلان الرابع عشر للإسكان الاجتماعى.





الأوراق المطلوبة بالنسبة (للمتزوجين - المطلقات - الأرامل)





1- صورة بطاقة سارية للزوج والزوجة

2- قسيمة الزواج - قسيمة الطلاق - شهادة الوفاة كمبيوتر

3- شهادة ميلاد الأولاد

4- قيد عائلي

5- عقد إيجار إذا كنت مستأجر وغير مطلوب منك إذا كنت تسكن مع الأسرة

6- إيصال مرافق حديث (كهرباء - مياة - غاز)

7- مفردات مرتب للزوج والزوجة إذا كانت تعمل أو (إقرار بعدم عمل الزوجة)

8- برنت التأمينات للزوج والزوجة

9- استمارة التقديم والإقرار

10- أصل ايصال شراء كراسة الشروط

11- أصل إيصال مبلغ جدية الحجز





الأوراق المطلوبة للأعزب





1- صورة البطاقة سارية

2- ايصال مرافق حديث (كهرباء - مياه - غاز)

3- مفردات مرتب

4- برنت تأمينات

5- استمارة تقديم والإقرار (موجودين في كراسة الشروط)

6- اصل ايصال شراء كراسة الشروط

7- اصل ايصال مبلغ جدية الحجز





شروط التقديم للإعلان الـ 14: حجز وحدة الإسكان الاجتماعي





1- يجب ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة ولا يزيد عن 50 سنة في تاريخ نهاية الإعلان

2- لا يزيد صافي دخله السنوى من جميع مصادر دخله عن 68400 جنيه سنويًا للأسرة (بما يعادل 5700 جنيه شهريًا)، وعن 50400 جنيه سنويًا للأعزب (بما يعادل 4200 جنيه شهريًا).

3- لا يحق للمتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية

4- عدم إمتلاك الزوج أو الزوجة أو الأبناء القصر أي وحدة سكنية

5- أن يكون الحاجز من أبناء المحافظة أو المقيمين فيها أو المرتبط بها عملًا أو المحافظات المجاورة.

6- تم سداد التمويل للوحدة على أقساط شهرية بحد أقصى 20 عامًا بنظام التمويل العقاري المدعوم بفائدة 7% سنويًا ثابتة

7- الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري 1300 جنيه.