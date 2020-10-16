ننشر شروط وطريقة الحصول على شقة بالإسكان الاجتماعي في الإعلان الـ14

تطرح وزارة الإسكان، متمثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعى، 100 ألف وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل بمساحات تتراوح من 75 مترًا، وحتى 90 مترًا فى عدد من المد ن الجديدة، ضمن الاعلان الرابع عشر للإسكان الاجتماعى.
الأوراق المطلوبة بالنسبة (للمتزوجين - المطلقات - الأرامل)
1- صورة بطاقة سارية للزوج والزوجة
2- قسيمة الزواج - قسيمة الطلاق - شهادة الوفاة كمبيوتر
3- شهادة ميلاد الأولاد
4- قيد عائلي
5- عقد إيجار إذا كنت مستأجر وغير مطلوب منك إذا كنت تسكن مع الأسرة
6- إيصال مرافق حديث (كهرباء - مياة - غاز)
7- مفردات مرتب للزوج والزوجة إذا كانت تعمل أو (إقرار بعدم عمل الزوجة)
8- برنت التأمينات للزوج والزوجة
9- استمارة التقديم والإقرار
10- أصل ايصال شراء كراسة الشروط
11- أصل إيصال مبلغ جدية الحجز
الأوراق المطلوبة للأعزب
1- صورة البطاقة سارية
2- ايصال مرافق حديث (كهرباء - مياه - غاز)
3- مفردات مرتب
4- برنت تأمينات
5- استمارة تقديم والإقرار (موجودين في كراسة الشروط)
6- اصل ايصال شراء كراسة الشروط
7- اصل ايصال مبلغ جدية الحجز
شروط التقديم للإعلان الـ 14: حجز وحدة الإسكان الاجتماعي
1- يجب ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة ولا يزيد عن 50 سنة في تاريخ نهاية الإعلان
2- لا يزيد صافي دخله السنوى من جميع مصادر دخله عن 68400 جنيه سنويًا للأسرة (بما يعادل 5700 جنيه شهريًا)، وعن 50400 جنيه سنويًا للأعزب (بما يعادل 4200 جنيه شهريًا).
3- لا يحق للمتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية
4- عدم إمتلاك الزوج أو الزوجة أو الأبناء القصر أي وحدة سكنية
5- أن يكون الحاجز من أبناء المحافظة أو المقيمين فيها أو المرتبط بها عملًا أو المحافظات المجاورة.
6- تم سداد التمويل للوحدة على أقساط شهرية بحد أقصى 20 عامًا بنظام التمويل العقاري المدعوم بفائدة 7% سنويًا ثابتة
7- الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري 1300 جنيه.