علوم عين شمس: إجراءات فورية مع مخالفي ارتداء الكمامات بالحرم الجامعي

قال الدكتور محمد رجاء عميد كلية العلوم بجامعة عين شمس أن كلية العلوم تسعتد لأستقبال الطلاب بالعام الدراسي الجديد 2020/2021 بداية من يوم السبت 17 أ كتوبر وذلك بتقسيم الدفعات الطلابية إلي جزئين المستوى ألاول والثالث بايام (السبت والاثنين والاربع ) والمستوي الثاني والرابع (الأحد والثلاثاء والخميس) .

وأوضح في تصريحات خاصة لموقع " صدي البلد " أن الكلية تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية المعلنة من منظمة الصحة العالمية ضد فيروس الكورونا للحفاظ علي صحة الطلاب وذلك عن طريق توفير الجامعة لبوابات التعقيم الالكترونية بالمداخل الرئيسية بالكلية ، مشيرا إلي أهمية ارتداء الكمامات لكافة الطلاب واعضاء هئية التدريس والعاملين لمنع اتخاذ الاجراءات المعلنة من قبل رئيس الجامعة الدكتور " محمود المتني " مع المخالفين .

وأكد علي الحفاظ علي التباعد الاجتماعي حيث يحضر نسبة 50 % من الطلاب بالحرم الجامعي والنسبة المتبقية من خلال التعليم الهجين بالمنازل والمناهج الدراسية بالمنصات الالكترونية ، لافتا إلى أن احتفالات استقبال الطلاب الجدد مع أول ايام الدراسية مع اتحاد الطلاب بالكلية .





وأشار الدكتور" محمد ضياء" عميد كلية العلوم بجامعة عين شمس إلى أن الكلية استعدت لتطبيق نظام اليوم الكامل والتعليم عن بعد "التعليم الهجين" عن طريق تقسم الدفعات إلى مجموعات بحضور كل دفعة فيما لا يزيد عن ثلاث أيام حسب جدول حضور كل مجموعة موكدا أنه سيتم تطبيق نظام " التوفيق والتبديل " من حيث المواد العلمية التي تطلب حضور الطالب داخل المعامل والمواد النظرية التي يمكن تدريسها عبر الإنترنت.

وأوضح لـ " صدي البلد " أن جامعة عين شمس بالتنسيق مع شركة ميكروسوفت انشات منصات تعليمية الكترونية خاصة بكلية العلوم لتوصيل المناهج العلمية بعيدا عن الكتب المطبوعة، مشيرا إلى أن كلية العلوم بدات بتسجيل المحاضرات لرفعها علي المنصات التعلمية وتجهيز بنوك الاسئلة للاستعداد للامتحانات دون التعطيل.

وأضاف " ضياء " أن جامعة عين شمس تركت أمر سير العملية التعليمة سواء إلكترونيا أم داخل الحرم الجامعي على مسؤولية عمداء الكليات وذلك حسب نسبة اتساع غرف كل كلية موضحا أنه من المتوقع أن تقل نسبة الطلاب إلى 50 % بحد أقصي 70 % عن المعدل الطبيعي.