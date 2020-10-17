أجراس المدارس تدق بعد ساعات .. توفير كواشف حرارية وكمامات وغرف عزل لمكافحة كورونا.. تسليم الكتب المدرسية والتابلت في أول اسبوع .. وطارق شوقي: سيكون عاما دراسيا مختلفًا في كل شئ

ساعات قليلة وينطلق رسميا العام الدراسي الجديد 2020/2021 في مدارس جمهورية مصر العربية ، حيث تبدأ أفواج طلاب المدارس في المحافظات في التوافد على مدارسهم بدءا من غد السبت 17 أكتوبر 2020 ، بعد أن تغيبوا عن فصولهم منذ مارس الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقد أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن العام الدراسي الجديد سوف يشهد تطبيق إجراءات إحترازية مشددة ، لحماية الطلاب والمعلمين في المدارس من احتمالية ظهور الموجة الثانية من فيروس كورونا .





إجراءات احترازية لمكافحة انتشار كورونا

حيث أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، سيكون عاما دراسيا مختلفا عن جميع الاعوام الدراسية السابقة ، لافتًا إلى أنه تم توزيع خطة على مديرى المديريات تتضمن كافة الإجراءات الاحترازية لأكثر من 60 ألف مدرسة بالتعاون مع وزارة الصحة، مشيرًا إلى أنه سيتم تخفيض كثافات الطلاب بالفصول مع وضع مسافات آمنة".

وفي هذا الإطار أرسلت وزارة التربية والتعليم ، دليل الإرشادات والإجراءات الوقائية والاحترازية التي سيتم اتباعها خلال العام الدراسي الجديد 2021/2020 عقب عدة اجتماعات تمت مع وزارة الصحة والسكان ممثلة في قطاع الطب الوقائي، وذلك في إطار حرص الوزارة على صحة أبنائنا الطلاب، وحفاظًا عليهم من الإصابة بالأمراض المعدية بصفة عامة وفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بصفة خاصة.

وشددت الوزارة على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية في كافة المنشآت التعليمية، والتي تتضمن توفير البيئة الصحية للطلاب داخل المدارس، من خلال الاهتمام بالتهوية الجيدة للفصول ومراعاة تطهير الخزانات بصفة دورية، والحرص على تطهير ونظافة المدرسة باستمرار، وتطهير حافلات المدارس والاهتمام بتطبيق سياسة التباعد الاجتماعي والتنبيه بأهمية استخدام الكمامات الطبية.

وأشارت الوزارة، في خطابها، إلى ضرورة الاهتمام بتوعية الطلاب بغسل الأيدي بالماء باستمرار، ووضع بوسترات رفع الوعي بين الطلاب عند مدخل المدرسة وتوزيعها على الطلاب.