أجراس المدارس تدق بعد ساعات .. توفير كواشف حرارية وكمامات وغرف عزل لمكافحة كورونا.. تسليم الكتب المدرسية والتابلت في أول اسبوع .. وطارق شوقي: سيكون عاما دراسيا مختلفًا في كل شئ

ساعات قليلة وينطلق رسميا العام الدراسي الجديد 2020/2021 في مدارس جمهورية مصر العربية ، حيث تبدأ أفواج طلاب المدارس في المحافظات في التوافد على مدارسهم بدءا من غد السبت 17 أكتوبر 2020 ، بعد أن تغيبوا عن فصولهم منذ مارس الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد.
وقد أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن العام الدراسي الجديد سوف يشهد تطبيق إجراءات إحترازية مشددة ، لحماية الطلاب والمعلمين في المدارس من احتمالية ظهور الموجة الثانية من فيروس كورونا .
إجراءات احترازية لمكافحة انتشار كورونا
حيث أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، سيكون عاما دراسيا مختلفا عن جميع الاعوام الدراسية السابقة ، لافتًا إلى أنه تم توزيع خطة على مديرى المديريات تتضمن كافة الإجراءات الاحترازية لأكثر من 60 ألف مدرسة بالتعاون مع وزارة الصحة، مشيرًا إلى أنه سيتم تخفيض كثافات الطلاب بالفصول مع وضع مسافات آمنة".
وفي هذا الإطار أرسلت وزارة التربية والتعليم ، دليل الإرشادات والإجراءات الوقائية والاحترازية التي سيتم اتباعها خلال العام الدراسي الجديد 2021/2020 عقب عدة اجتماعات تمت مع وزارة الصحة والسكان ممثلة في قطاع الطب الوقائي، وذلك في إطار حرص الوزارة على صحة أبنائنا الطلاب، وحفاظًا عليهم من الإصابة بالأمراض المعدية بصفة عامة وفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بصفة خاصة.
وشددت الوزارة على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية في كافة المنشآت التعليمية، والتي تتضمن توفير البيئة الصحية للطلاب داخل المدارس، من خلال الاهتمام بالتهوية الجيدة للفصول ومراعاة تطهير الخزانات بصفة دورية، والحرص على تطهير ونظافة المدرسة باستمرار، وتطهير حافلات المدارس والاهتمام بتطبيق سياسة التباعد الاجتماعي والتنبيه بأهمية استخدام الكمامات الطبية.
وأشارت الوزارة، في خطابها، إلى ضرورة الاهتمام بتوعية الطلاب بغسل الأيدي بالماء باستمرار، ووضع بوسترات رفع الوعي بين الطلاب عند مدخل المدرسة وتوزيعها على الطلاب.
وأعلنت الوزارة عن تشكيل لجنة للصحة والبيئة بكل مدرسة وإدارة ومديرية تعليمية طبقًا للقرار الوزاري رقم 74 لسنة 2014، حيث تختص تلك اللجنة بمتابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية في المنشآت التعليمية إلى جانب الاختصاصات المنصوص عليها في القرار الوزاري.
وقالت وزارة التربية والتعليم أنه من المقرر ان تكون المسافة بين كل طالب وزميله لا تقل عن متر ونصف المتر.
غرف عزل في المدارس لأول مرة
قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تخصيص غرفة عزل مؤقت بكل مدرسة خلال العام الدراسي الجديد 2020/2021 في إطار إجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.
اقرأ ايضا |
استمرار تخفيض مصروفات المدرسة المصرية اليابانية بنسبة 50 % فى جنوب سيناء
وأرسلت وزارة التربية والتعليم تعليمات لجميع المدارس والادارات التعليمية والمديريات ، شددت خلالها على أن تكون غرفة العزل الموجودة في كل مدرسة ، منفصلة عن العيادة المدرسية لتستخدم عند الاشتباه في أحد الحالات بين الطلاب او العاملين بالمدرسة .
وشددت وزارة التربية والتعليم ، على أن يصاحب الطفل المشتبه في اصابته بكورونا او اي مرض معدي ، احد المشرفين لحين حضور الطبيب المختص او ولي الامر او الاحالة للمستشفى.
وأكدت وزارة التربية والتعليم على ضرورة تطهير الأيدي وارتداء الكمامات لجميع المتواجدين في غرف العزل بالمدارس .
وقالت وزارة التربية والتعليم : عند تعذر ارتداء الحالة للكمامة اذا كانت تشكو من ضيق في التنفس ، يراعى المتعاملون معها ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي لا تقل عن مترين وعدم التواجد بالغرفة إلا للضرورة القصوى
كواشف حرارية و كمامات في المدارس
أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه تم شراء أجهزة كواشف حرارية لجميع المدارس المصرية البالغ عددها 60 ألف مدرسة ، للكشف الحراري على الطلاب يوميا في العام الدراسي الجديد.
وقال وزير التربية والتعليم : سيتم توزيع كمامات يوميا على المعلمين والإداريين ، لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد.
ضوابط إغلاق المدارس مع ظهور كورونا
أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني منشورًا للمديريات التعليمية بشأن القواعد المنظمة لغلق المنشآت التعليمية كإجراء وقائي للتعامل مع فيروس كورونا، وذلك في إطار الاستعدادات النهائية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لبداية العام الدراسي الجديد 2020-2021.
وأوضحت الوزارة، أنه تم وضع عدة ضوابط وقواعد وقائية خلال سير العملية التعلمية، بالتزامن مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، وهي كالتالي:
- غلق الفصل.. يتم غلق الفصل في حال حدوث أكثر من حالة مؤكدة فى نفس الفصل خلال أسبوعين، يتم غلق الفصل لمدة 28 يومًا تبدأ من تاريخ بداية تنفيذ قرار الغلق وتتخذ القرار كل من الإدارة التعليمية والإدارة الصحية.
- غلق مدرسة.. يتم غلق المدرسة عند غلق أكثر من فصل بالمدرسة خلال أسبوعين، يعد ذلك مؤشرًا على زيادة معدل انتقال المرض بالمدرسة، لذا يتم غلق المدرسة لمدة 28 يومًا بواسطة مديرية الصحة ومديرية التعليم.
غلق مجمع مدارس.. يتم بعد غلق مدرسة فى مجمع مدارس، ثم حدوث مؤشر غلق فصل (بند1) بأي من المدارس في ذات المجمع وخلال أسبوعين من غلق المدرسة الأولى يتم غلق مجمع المدارس كاملًا لمدة 28 يومًا بواسطة مديرية الصحة ومديرية التربية والتعليم.
- غلق مدارس قرية أو مدينة.. وذلك بقرار من المحافظة عند فرض الحجر الصحى على إحدى القرى أو المدن ويمتد الغلق حتى نهاية فترة الحجر الصحى المقرر.
- غلق مدارس محافظة.. تبعًا لتوصيات لجنة إدارة الأزمة وتطور الوضع الوبائي قد يتم اتخاذ قرارًا بغلق مدارس أحد المحافظات لمدة لا تقل عن 28 يومًا وقد تمتد وفقًا لما تقرره اللجنة ويتم تطبيق هذا القرار بواسطة ديوان المحافظة.
وتطبق هذه الإجراءات على جميع أنواع المدارس الحكومية والخاصة والدولية وغيرها، وتتم عملية تطهير للفصل أو المنشأة، وتتم عملية متابعة المخالطين بواسطة الإدارة الصحية.
تسليم الكتب المدرسية لـ الطلاب وعد ربطها بدفع المصروفات
وأكدت وزارة التربية والتعليم ، أنه تم بالفعل إصدار تعليمات تُلزم كافة المدارس بتسليم جميع الكتب الدراسية، دون أي شرط أو تمييز، وعدم ربط تسليمها بدفع المصروفات المدرسية، مُشددةً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المدارس المخالفة.
وفي السياق ذاته، تم الانتهاء من توريد الكتب الدراسية تمهيدًا لتسليمها للطلاب مع بدء العام الدراسي الجديد، ويصل عدد الكتب المدرسية التي تؤلفها الوزارة وتقوم بطباعتها بجميع مراحل التعليم العام والفني إلى 177 مليون نسخة.
إلغاء الكتب الورقية لطلاب المرحلة الثانوية
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بالنسبة للمرحلة الثانوية بسنواتها الثلاث، فلم يتم طباعة الكتب المدرسية الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2020/2021 ، حيث تقرر الاكتفاء بتوفير الكتب في شكل ومحتوى رقمي من خلال أجهزة التابلت، كما تتضمن خطة الوزارة توفير مكتبة كبيرة بها أفلام من المرحلة الإعدادية إلى الثانوية، تتضمن تدريبًا على نظام الأسئلة الجديدة في الثانوية العامة.
موعد تسليم التابلت لطلاب اولى ثانوي
أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن أجهزة التابلت المقرر توزيعها على طلاب الصف الاول الثانوي في العام الدراسي الجديد موجودة في مخازن المديريات منذ مدة .
وقال وزير التربية والتعليم : سيتم تسليم التابلت لطلاب الصف الاول الثانوي في الايام الاولى (خلال الأسبوع الأول) للدراسة أن شاء الله.
تفعيل القنوات التعليمية وزيادة الاعتماد عليها
أكدت وزارة التربية والتعليم أن القناة التعليمية "مدرستنا" ستكون الوسيلة الاساسية للتعلم خلال العام الدراسي الجديد ، بحيث يشاهد الطالب من خلالها شرح الدرس في المنزل ، ثم يكتب أسئلته وملاحظاته
وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى ان القنوات التعليمية ستبدأ عملية بث حصص العام الدراسي الجديد اعتبارا من غد السبت 17 أكتوبر 2020 ، مؤكدةً أنه سيكون هناك جدول معلن لشرح الدروس وتقديمها بشكل مميز مع إعادتها 3 مرات يوميًا
وقالت وزارة التربية والتعليم أن أيام الدراسة في المدرسة ستكون لمناقشة ما شاهده الطالب في القناة التعليمية ، وتدريس حصص المواد غير المضافة للمجموع و الانشطة والتطبيقات العملية .
وأضافت وزارة التربية والتعليم : سيتمكن الطالب من إعادة مشاهدة حصص القنوات التعليمية في أي وقت عبر منصة البث المباشر للحصص الافتراضية
تفاصيل الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد
- تبدأ الدراسة في العام الدراسي الجديد 2020-2021، يوم السبت الموافق 17 أكتوبر 2020 و تنتهي الدراسة يوم الخميس 24 يونيو 2021
- يبدأ الفصل الدراسي الأول من السبت الموافق 17 أكتوبر 2020 ويستمر حتى يوم 5 فبراير 2021 (مدة أيام الدراسة الفعلية 93 يومًا)
- تبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم السبت الموافق 6 فبراير 2021 وتستمر حتى يوم الخميس 18 فبراير 2021 (لمدة 15 يومًا).
- يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم 20 فبراير 2021 ويستمر حتى 17 يونيو 2021 (مدة الدراسة الفعلية 96 يومًا).
- تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 15 مايو 2021
- تقام امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت 29 مايو 2021
- تقام امتحانات الثانوية العامة يوم السبت 19 يونيو 2021.