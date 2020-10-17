جامعة عين شمس في أسبوع.. منع الدخول بدون ارتداء الكمامة.. تطبيق نظام التعليم الهجين.. إعلان الجداول الدراسية لجميع الفرق.. أعداد صغيرة من الطلاب فى قاعة المحاضرات

جامعة عين شمس:

قرار بمنع الدخول لجامعة عين شمس بدون ارتداء الكمامة اعتبارا من السبت

وزير التعليم العالي : التيسير على الطلاب وتحقيق مبدأ العدالة بمكتب التنسيق بجامعة عين شمس

طبيق نظام الهجين.. استعدادات حاسبات عين شمس لبدء العام الدراسي الجديد

طب أسنان عين شمس تعلن عن خطتها لاستقبال العام الدراسي الجديد





شهدت جامعة عين شمس، الأسبوع الماضي، العديد من الأحداث المهمة التي كان أبرزها قرار بمنع الدخول لجامعة عين شمس بدون ارتداء الكمامة اعتبارا من السبت.

أصدر أ.د. محمود المتينى رئيس جامعة عين شس قرارًا بحظر الدخول لحرم الجامعة وجميع المعاهد والوحدات والإدارات المختلفة دون ارتداء الكمامة اعتبارًا من 17/10/2020 .

يطبق القرار على أعضاء هيئة التدريس بجميع الكليات والمعاهد ، والعاملين بجميع الكليات والمعاهد والإدارات والوحدات المختلفة ، كما يطبق أيضًا على كافة الطلاب بكل الكليات والمعاهد .

وتكلف إدارة الأمن الجامعى بتفيذ ذلك ، مع تكليف لجنة برئاسة عميد كل كلية أو معهد وعضوية وكيل الكلية أو المعهد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومن يرشحه العميد لعضوية اللجنة لمتابعة التنفيذ بكل حزم ودقة.





وفوض القرار الأمر للعمداء بتوقيع العقوبات التالية فى حالة مخالفة التعليمات وهى الانذار فى المرة الأولى وتشديد العقوبة فى حالة تكرار المخالفة.

وكان قد أقر المجلس الأعلى للجامعات الخريطة الزمنية للعام الجامعى 2020/2021، حيث تبدأ الدراسة بالفصل الدراسي الأول يوم السبت 17/10/2020، وتستمر الدراسة لمدة أربعة عشر أسبوعًا تنتهي يوم الخميس 21/1/2021.





وتجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول من السبت 23/1/2021 حتى الخميس 4/2/2021، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

وتبدأ إجازة نصف العام الدراسي من يوم السبت 6/2/2021 حتى يوم الخميس 18/2/2021، على أن تستأنف الدراسة بالفصل الدراسى الثانى يوم السبت 20/2/2021، وتستمر الدراسة لمدة ستة عشر أسبوعًا تنتهي في الخميس 10/6/2021، وتجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني خلال شهري يونيو ويوليو 2021، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.





قام الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بزيارة مقر مكتب التنسيق الرئيسي بجامعة عين شمس وذلك للاطمئنان على سير أعمال التنسيق الجارية حاليًا، ورافقه خلال الزيارة السيد عطا رئيس قطاع التعليم والمشرف على أعمال التنسيق بالوزارة.





وأكد الوزير خلال الزيارة على ضرورة التيسير على الطلاب والعمل على تحقيق مبدأ العدالة وتلبية كافة رغبات الطلاب وفقا للقواعد المنظمة لذلك.





وشهدت الجولة التفقدية للوزير زيارة جميع المكاتب والقاعات المخصصة لإدارة مكتب التنسيق التابعة للوزارة، كما التقى خلال الزيارة الإداريين العاملين بمكتب التنسيق ومتابعة كافة الخدمات المقدمة للطلاب، واطمأن الوزير للمنظومة الالكترونية لأعمال التنسيق والمراجعة والتي تتم حاليًا، مشيدًا بالمجهود المبذول بمكتب التنسيق.





كما أكد الوزير خلال الزيارة على ضرورة الاهتمام بكافة التساؤلات والمشكلات التي تواجه الطلاب والمراجعة الدقيقة لكافة الأوراق المستلمة من الطلاب تمهيدًا لإلحاقهم بالكليات والمعاهد المصرية.





قالت الدكتورة نجوى بدر عميد كلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس، إنه تم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس "كوفيد 19" استعدادًا لبدء العام الدراسي الجديد 2020/2021، كما صرحت بأنه سيتم تطبيق نظام التعليم الهجين.

وأشارت بأنه تم تعقيم الكلية والمدرجات والقاعات وشددت على ضرورة تطبيق طرق الوقاية للجميع وارتداء الكمامات والتعقيم الدورى.





وأكدت أ.د. هالة مشير وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب على تطبيق إشتراطات التباعد الاجتماعى للوقاية من انتشار الفيروس وتقليل أعداد الطلاب بالمدرجات والسكاشن، حيث تم تقسيم الطلاب إلى مجموعات مصغرة يتبادل الحضور أسبوع بالكلية لتلقى المحاضرات وأسبوع دراسة عن بُعد عن طريق التعلم الإلكترونى.





وأوضحت بأنه تم الانتهاء من إعلان الجداول الدراسية لجميع الطلاب والفرق وكذلك إعلان أسماء الطلاب الجدد بالكلية.





أعلنت كلية طب الأسنان بجامعة عين شمس عن خطتها لاستقبال العام الدراسي الجديد حيث من المقرر إقامة حفل ترحيب لاستقبال الطلاب الجدد بحضور أ.د. محمد ضياء الدين عميد الكلية والسادة الوكلاء يوم الثلاثاء الموافق 20-10.





وصرح أ.د. محمد ضياء الدين عميد الكليه بأنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وذلك اتباعا لتعليمات أ.د. محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، من بينها تقسيم الطلاب الجدد على مدار أيام مختلفه بالترتيب الأبجدي تجنبا للتزاحم.





وتم أيضا تحضير الجداول الدراسية للطلبه بحيث يتم تقسيم الدفعة الواحدة إلي نصفين يحضر النصف الأول من الطلاب ثلاثة أيام فى الاسبوع (السبت - الاثنين - الأربعاء ) والنصف الاخر أيام ( الأحد-الثلاثاء-الخميس).





وأوضح أ.د. كريم البطوطى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب بأنه تم إلغاء تجمعات الطلبة فى قاعة المحاضرات واستبدالها بمحاضرات ذات أعداد صغيره بحيث تتوفر مسافة مترين بين كل طالب والآخر .





وأضاف أنه تم رفع محاضرات الثلاثة أسابيع الأولى علي المنصه التعليميه الإلكترونية الخاصه بالكلية وسيتوالى رفع باقى المحاضرات تباعًا ، كما تم تجهيز المتطلبات المرجوة لتفعيل منظومة الفصول الدراسيه الافتراضيه لخدمة العمليه التعليميه الإلكترونية وأيضا تم تقسيم الطلبه فى السكاشن والعيادات بحيث لا يزيد عدد الطلاب عن (١٣) طالبا فى العياده لضمان توافر المسافات المطلوبة فى الإجراءات الاحترازية.



