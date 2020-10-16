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تعليم

مدارس جنوب سيناء تستعد لاستقبال العام الدراسي الجديد

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 05:09 م
العام الدراسي الجديد
العام الدراسي الجديد
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ايمن محمد
استعدت مدارس محافظة جنوب سيناء، لاستقبال الطلاب غدًا السبت، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية.

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن جميع المدارس على مستوى المدن جاهزة لاستقبال العام الدراسي الجديد، وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، بما يضمن سلامة العملية التعليمية.

أوضح المحافظ في تصريح له اليوم الجمعة، أن الدراسة تنطلق غدًا السبت، داخل بعض المدارس، وجرى إعدادها لمنع تكدس الفصول وتنظيم المقاعد داخل الفصول بطريق تراعي تباعد التلاميذ وفق تعليمات وزارة الصحة، وبحيث لا تزيد الكثافة داخل الفصل عن 20 طالبًا، حفاظًا على سلامة وصحة الطلاب والعاملين والمعلمين داخل المدارس.

وأكد محافظ جنوب سيناء، أنه جرى التنبيه على وكيل وزارة التربية والتعليم، ورؤساء المدن، بتفقد المدارس للاطمئنان على جاهزيتها لاستقبال الطلاب، ومراجعة تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية، وأن تجرى أعمال التطهير والتعقيم مرتين يوميًا صباحًا ومساءً، والتشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية وسرعة التعامل مع أي حالات طارئة .

ومن جانبه قال محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم، إنه جرى تخصيص غرفة عمليات رئيسية بالمديرية، وغرف فرعية بكافة الإدارات للوقوف على مجريات الأمور داخل المدارس أول بأول، وتقديم تقرير يومي عن اليوم الدراسي كاملًا، وسرعة اتخاذ القرار المناسب في حالة أي طوارئ أو ظهور حالات اشتباه.

وأوضح وكيل وزارة التعليم، أنه جرى تنظيف المدارس وتعقيمها، وترك مسافات أمانة بين الطلاب داخل الفصول، وتنظيف خزانات ودورات المياه بشكل دائم، وتفعيل لجنة الأزمات بكل مدرسة للتعامل الفوري مع أي طواري، وارتداء جميع الطلاب والمعلمين للكمامات أثناء ذهابهم للمدرسة، وتوفير مستلزمات التطهير والنظافة العامة داخل كل مدرسة. وأكد أنه سيجري تسليم الكتب المدرسية في بداية اليوم الأول، وعقد ندوات توعية للطلاب، ونشر بوسترات للتوعية بطرق مجابهة الفيروس، وتوعية المعلمين والمعلمات، وعمل مسح حراري للطلاب أثناء دخولهم المدرسة.

وتابع : أن حضور التلاميذ في الموعد المحدد وهو السابعة والنصف 7.30، والالتزام بمواعيد الانصراف وعدم ترك التلميذ في المدرسة بعد موعد الانصراف الرسمي، و إحضار التلميذ جميع أدواته الشخصية والتأكيد عليه بعدم استعارة أدوات من زملائه سواء أدوات مدرسية أو شخصية كزجاجة المياه، وإحضار التلميذ صابونة خاصة به أو كحل تعقيم يكون خاص به لاستخدامه الشخصي.

وتأكيد المعلمين على الطلاب بمتابعة البرامج التلفزيونية المخصصة، وعدم ملامسة السلم أثناء الصعود أو النزول بالمدرسة، وعدم التعامل بين التلاميذ بالمصافحة .
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مدارس جنوب سيناء تستعد لاستقبال العام الدراسي الجديد
مدارس جنوب سيناء تستعد لاستقبال العام الدراسي الجديد
مدارس جنوب سيناء تستعد لاستقبال العام الدراسي الجديد
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