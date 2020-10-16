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أخبار البلد

أحمد البنداري: زيادة مهارات الطبيب البيطري وإكسابه الخبرات عبر التدريب العملي

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 07:55 م
صدى البلد
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محمد غالي
قال الدكتور أحمد البنداري مدير المركز العلمي بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، إن المركز لديه خطة للتدريب والتأهيل للأطباء البيطريين وبدأت الخطة بأربع دورات للطلاب وخريجي الكليات الأطباء البيطريين والهدف من ذلك هو زيادة المعرفة العملية للطلاب والأطباء البيطريين بصفة عامة.

وأضاف "البنداري" أن دور المركز العلمي هو توصيل النشاط الحقلي للطلاب الجدد والأشخاص المستجدين بحيث أن المركز لا يريد التدريس الأكاديمي فالجميع لديه المبادئ الأكاديمية ولكن أهم شيء أن يصل لهم مهارات الحقل لكي يبدأ مجاله.

وأوضح الدكتور أحمد البنداري أن المركز لديه خطة متطورة تعمل علي مدار سبع شهور وهي مده تواجدهم بالمركز وتتلخص في أن المركز يقوم بعمل بروتوكولات تدريب علمي مع التنفيذين سواء في الهيئة العامة للخدمات البيطرية أو كليات الطب البيطري وتم تفعيل هذه البروتوكولات وبدايتها كانت من خلال ملتقي العلماء البيطريين ٢٠٢٠.

وأضاف أن أوجه التعاملات بين النقابة والجهات الأخرى تقوم عندما يقدم المركز بروتوكولا مشتركا بين النقابة والجهات الأخرى فعلي سبيل المثال المركز العلمي لديه المكان الذي يتم فيه المحاضرات والشق الآخر من البروتوكول أن نأتي بمتخصصين لينفذوا تلك الدورات وتكون الاستفادة الأولى منها هم للطلاب والخريجين.

وتابع: "نتحدث عن كل المحافظات وليس المركز الرئيسي فقط لأننا بالفعل لدينا العديد من المراكز العلمية في بعض المحافظات وحتي إن لم يكن هناك مركز علمي وغير متوفر في المحافظات سيتم عمل دروات داخل مقرات فروع النقابة  بجميع المحافظات وسنعمل جاهدا خلال الفترة المقبلة على زيادة مهارات الطبيب البيطري وإكسابه الخبرات من خلال التدريب العملي وليس الأكاديمية".
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