انتظام 285 ألفا و939 طالبًا وطالبة على مدار الأسبوع بمدارس سيناء



كما سيتم افتتاح



كما سيتم افتتاح المجمع الخدمي للامتحانات بحي الزهور بالعريش.

وقال، إنه سيتم استقبال الأطفال في رياض الأطفال في 162قاعة على دفعتين، الأولى 76 قاعة ايام السبت والاثنين والأربعاء باجمالي ٢٧٢٦ طفل وطفله مستوي أول، والدفعة الثانية داخل 86 قاعة ، ايام الاحد والثلاثاء والخميس بإجمالي3787 طفلا وطفلة مستوي ثاني بإجمالي 6514طفل وطفله للمستويين.



وتابع أن المرحلة الابتدائية قد تحدد 268 مدرسة الإبتدائي وتعليم أساسي.



وتحددت الدراسة خلال 4 أيام بالنسبة للصف الأول والثاني والثالث الابتداءي هي " الاحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء" ، اما صفوف " الرابع والخامس والسادس" فستكون الدراسة لمدة يومي السبت والخميس.



وينظم طلبة وطالبات مدارس التعليم الفني في ٣٠ مدرسة بإجمالي 10077 طالب وطالبة موزعة كما يلي :

" 15 مدرسة تعليم صناعي بإجمالي 5494 طالبا وطالبة، و9 مدارس تعليم تجاري بإجمالي طلبة 3089طالب وطالبه،ومدرستين تعليم فندقي بإجمالي 299 طالب وطالبه، و 4مدارس التعليم الزراعي بإجمالي 1195طالبا وطالبة.



ويبلغ إجمالي عددالأطفال و التلاميذ والطلبة في مختلف المراحل 285الف و939 ، موزعين حسب ايام الاسبوع كما يلي :

السبت 46221 ، ويوم الاحد 49674 ، ويوم الاثنين 46755 ، ويوم الثلاثاء 48736، ويوم الأربعاء 49035 ، ويوم الخميس 45518

بإجمالي، 285الف و939 طالبا وطالبة.



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ويبلغ إجمالي عددالأطفال و التلاميذ والطلبة في مختلف المراحل 285الف و939 ، موزعين حسب ايام الاسبوع كما يلي :السبت 46221 ، ويوم الاحد 49674 ، ويوم الاثنين 46755 ، ويوم الثلاثاء 48736، ويوم الأربعاء 49035 ، ويوم الخميس 45518بإجمالي، 285الف و939 طالبا وطالبة.اقرأ ايضا :