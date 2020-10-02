مبادرة لحماية شواطئ العريش من أضرار البلاستيك

أطلقت مؤسسة الشجرة للتنمية والفن بمحافظة شمال سيناء، مبادره لحمايه شواطئ العريش ، تحت اشراف مجلس مدينة العريش ، من أجل الحفاظ على الحياه البريه والبحريه وحماية البيئة، من أضرار البلاستيك والذى أصبح أمرا يشغل العالم بأكمله .
وقال محمد سعيد تمساح ، رءيس مجلس أمناء المؤسسة، ان المبادرة تتضمن تنفيذ برنامج تدريب بيئى مع الشباب عن أضرار البلاستيك على الحياه البريه والبحريه يومى الاربعاء والخميس المقبلين.
الي جانب تنفيذ حمله تنظيف لشاطئ العريش وتوعيه المترددين على شاطئ مدينة العريش مع الشباب المشارك في التدريب وذلك يوم الجمعه المقبل.
ورحب اللواء ماجد محمد احمد، رئيس المدينه العريش بالمبادره أثناء لقاءه باعضاء المؤسسة ، وأبدى أستعداد مجلس المدينه تقديم العون والدعم الكامل للقاءمين علي تنفيذ المبادره .
واهاب رئيس المدينه بالمشاركه المجتمعيه بالجمعيات الاهليه والمؤسسات الاهليه والمواطنين بضرورة المشاركة المجتمعية للحفاظ على مايتم تطويره داخل المدينه.
ضم وفد المؤسسة كل من : محمد سعيد تمساح رئيس مجلس الامناء ومعه كلا من أسماء الشعراوى و أسراء محمد جبر الشريف العلاقات العامه بالمؤسسه .
وسبق للمؤسسة ، تنفيذ فعاليات مبادرة " دعم العاملين في القطاع الصحي بمدينة العريش ، بالشراكة مع جمعية تنمية المجتمع بالجورة ضمن مشروع " تحسين الظروف المعيشية والاقتصادية للمجتمعات المحلية بشمال سيناء.
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وقال محمد سعيد تمساح ، رءيس مجلس أمناء المؤسسة، ان المبادرة تتضمن تنفيذ برنامج تدريب بيئى مع الشباب عن أضرار البلاستيك على الحياه البريه والبحريه يومى الاربعاء والخميس المقبلين.
الي جانب تنفيذ حمله تنظيف لشاطئ العريش وتوعيه المترددين على شاطئ مدينة العريش مع الشباب المشارك في التدريب وذلك يوم الجمعه المقبل.
ورحب اللواء ماجد محمد احمد، رئيس المدينه العريش بالمبادره أثناء لقاءه باعضاء المؤسسة ، وأبدى أستعداد مجلس المدينه تقديم العون والدعم الكامل للقاءمين علي تنفيذ المبادره .
واهاب رئيس المدينه بالمشاركه المجتمعيه بالجمعيات الاهليه والمؤسسات الاهليه والمواطنين بضرورة المشاركة المجتمعية للحفاظ على مايتم تطويره داخل المدينه.
ضم وفد المؤسسة كل من : محمد سعيد تمساح رئيس مجلس الامناء ومعه كلا من أسماء الشعراوى و أسراء محمد جبر الشريف العلاقات العامه بالمؤسسه .
وسبق للمؤسسة ، تنفيذ فعاليات مبادرة " دعم العاملين في القطاع الصحي بمدينة العريش ، بالشراكة مع جمعية تنمية المجتمع بالجورة ضمن مشروع " تحسين الظروف المعيشية والاقتصادية للمجتمعات المحلية بشمال سيناء.
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