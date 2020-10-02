مبادرة لحماية شواطئ العريش من أضرار البلاستيك

ضم وفد المؤسسة كل من : محمد سعيد تمساح رئيس مجلس الامناء ومعه كلا من أسماء الشعراوى و أسراء محمد جبر الشريف العلاقات العامه بالمؤسسه .وسبق للمؤسسة ، تنفيذ فعاليات مبادرة " دعم العاملين في القطاع الصحي بمدينة العريش ، بالشراكة مع جمعية تنمية المجتمع بالجورة ضمن مشروع " تحسين الظروف المعيشية والاقتصادية للمجتمعات المحلية بشمال سيناء.اقرا ايضا: