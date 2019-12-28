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تعليم

تفعيل دور مجالس الأمناء.. أبرز توجيهات محافظ الإسماعيلية خلال اجتماع تطوير المجمع التعليمي

السبت 28/ديسمبر/2019 - 02:47 م
صدى البلد
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انجي هيبة
عقد اللواء أركان حرب شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية اجتماعا بحضور الدكتور خالد خلف قبيص وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ورضا حسام الدين مدير عام المجمع التعليمي للغات والمهندس محمد عبده مدير عام فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية وذلك لاستعراض ومتابعة الموقف التنفيذى لسير وانتظام العمل بمدارس المجمع ومتابعة ما يجرى تنفيذه من أعمال التطوير التى يشهدها المجتمع فى الوقت الراهن ومناقشة أية معوقات قد تعترض سير التنفيذ وطرح الحلول والمقترحات لتذليلها ومناقشة سبل تطوير ورفع مستوى الأداء بمدارس المجمع.

وخلال الاجتماع تم استعراض ومتابعة الموقف التنفيذى للمدرسة  الدولية وما تم تنفيذه من أعمال التوسعات الجديدة بالمدرسة وتأكيد المحافظ على الالتزام بالكثافة بالفصول الدراسية بالمدرسة وعدم السماح بتجاوزها .

كما أكد المحافظ ضرورة تفعيل دور مجالس الأمناء بشكل عام على مستوى كافة المدارس بالمجمع جنبا الى جنب مع الجهاز الإداري من أجل تذليل أية معوقات قد تعترض سير وانتظام العملية التعليمية.
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