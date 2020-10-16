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رياضة

ألعاب القوى بالأهلي يتوج ببطولة الجمهورية بتحقيق 25 ميدالية

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 07:31 م
صدى البلد
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محمد سمير
فاز فريق ألعاب القوى بالنادي الأهلي بالمركز الأول في بطولة الجمهورية للناشئين والناشئات تحت 20 سنة، التي أقيمت خلال الفترة من 14-16 أكتوبر الجاري، على ملاعب المركز الأولمبي بالمعادي.

وحصد الناشئون 25 ميدالية، أما الناشئات في الأهلي فقد حصدن 20 ميدالية. ‫وشارك من الأهلي 85 لاعبًا ولاعبة، كما شارك 537 لاعبًا و467 لاعبة، يمثلون 38 ناديًا ومركز شباب.‬

ويقود «ألعاب القوى» بالأهلي ياسر داوود، رئيس الجهاز والمدير الفني، وعادل علي أبو بكر، المدير الإداري، ووليد عبد الوهاب، المشرف على الجهاز الطبي، ووائل عبد العظيم، إداريًّا.‬
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