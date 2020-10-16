وصول محمد رمضان إلى عزاء الفنان محمود ياسين

بدأ عزاء الفنان محمود ياسين، منذ قليل، في منطقة الشيخ زايد، بالسادس من أكتوبر، حيث تواجد العديد من الشخصيات العامة، ومن الوسط الفني ، ووصل الفنانون شريف منير ومحمد الشرنوبي ومحمد رمضان بتقديم واجب العزاء .

وتقدم عزاء الرجال السيناريست عمرو محمود ياسين (نجل الفنان الراحل)، والفنان محمد رياض (زوج ابنته رانيا)، وكان أول الحضور: شريف منير، ليلى علوي، أحمد آدم، نهال عنبر، ويستمر النجوم في التوافد.

وتوفي الفنان محمود ياسين عن عمر يناهز الـ 79 عامًا، بعد مسيرة حافلة شارك خلالها في عدد كبير من الأعمال عبر رحلة فنية طويلة





وما زال الفنان الكبير محمود ياسين يتصدر تريندات منصات مواقع التواصل الاجتماعي بعد رحيله يوم الأربعاء الماضي.





ينما شارك في تشييع جثمان محمود ياسين عدد من نجوم الفن منهم حسين فهمي وعزت العايلالي وغيرهم.





ومن أبرز أفلام الفنان الراحل محمود ياسين، الرصاصة لا تزال فى جيبي، والذي قال عنه فى تصريحات سابقة، إنه تم التصوير في جميع المناطق الحقيقية التي جرت فيها وقائع الحرب وقتها وهي محافظات القناة" السويس" و"بورسعيد" و"الإسماعيلية" تحت إشراف قيادات الجيش المصري وقتها، والذين تابعوا جميع عمليات التصوير، وتدور أحداثه حول المجند الشاب "محمد" الذي يعود من غزة عقب نكسة 1967، وتربطه علاقة عاطفية بابنة عمه" فاطمة"، الفيلم قصة إحسان عبد القدوس والإخراج لـ حسام الدين مصطفى، وشاركه البطولة كل من نجوى إبراهيم وحسين فهمي ويوسف شعبان.





فيلم "الظلال فى الجانب الآخر، كان من بين أعماله المميزة، وشاركه البطولة نجلاء فتحي ومديحة كامل ومن إخراج خالد شعث، تدور أحداث الفيلم حول علاقة حب بين بطلي العمل" محمد" و"روز" وتلقي ظلال السياسة وقتها وأجواء الحرب نفسها على هذه القصة.





وكان "حائط البطولات" آخر أفلام محمود ياسين التي أرَّخت لحرب السادس من أكتوبر، وأكثر جدلًا، حيث ظل حبيس الأدراج لم يعرض على الجمهور لسنوات طويلة، حيث أثار الكثير من الجدل.