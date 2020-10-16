بطل رغم الظروف.. سائق توكتوك يجد 140 ألف جنيه ويعيدها إلى صاحبها.. شاهد

روى محمد شقراني، سائق توكتوك بالمنيا، عن خلال عمله ومروره على طريق ما بالمحافظة وجد شنطة تحتوي على 9 آلاف دولار "140ألف جنيه"، معقبا: مسكت الشنطة وببص لاقيت ورا فيه بطاقة لصاحب الفلوس دي".



وأوضح "شقراني" خلال حواره ببرنامج "مصر تستطيع" المذاع على قناة "دي إم سي"، قائلا: "أنا مفكرتش في أي حاجة غير أني أرجع الفلوس لأصحابها..كان لازم أوصلها لصاحبها قبل ما يحصله أي حاجة..وممكن يكون الفلوس دي كانت حق عملية".



وأكمل: "قعدنا ندور ونتصل بالناس من الساعة 9 الصبح حتى الساعة 9 مساء عشان نوصل لأصحاب الفلوس".



وتابعت زوجته: محمد دخل عليا ولاقيته بيقولي أنا لاقيت الفلوس دي ولما شوفتها أتخضيت وقولتله منقبلش الحرام على أولادنا".



وأضاف: أنا مقبلتش أني أخد الفلوس وأنا عليا ديون..واتمنى بس أن يكون عندي دخل ثابت وأولادي يتعلموا كويس.

