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توك شو

بطل رغم الظروف.. سائق توكتوك يجد 140 ألف جنيه ويعيدها إلى صاحبها.. شاهد

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 09:18 م
محمد شقراني، سائق
محمد شقراني، سائق توكتوك بالمنيا
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إسراء صبري
روى محمد شقراني، سائق توكتوك بالمنيا، عن خلال عمله ومروره على طريق ما بالمحافظة وجد شنطة تحتوي على 9 آلاف دولار "140ألف جنيه"، معقبا: مسكت الشنطة وببص لاقيت ورا فيه بطاقة لصاحب الفلوس دي".

وأوضح "شقراني" خلال حواره ببرنامج "مصر تستطيع" المذاع على قناة "دي إم سي"، قائلا: "أنا مفكرتش في أي حاجة غير أني أرجع الفلوس لأصحابها..كان لازم أوصلها لصاحبها قبل ما يحصله أي حاجة..وممكن يكون الفلوس دي كانت حق عملية".

وأكمل: "قعدنا ندور ونتصل بالناس من الساعة 9 الصبح حتى الساعة 9 مساء عشان نوصل لأصحاب الفلوس".

وتابعت زوجته: محمد دخل عليا ولاقيته بيقولي أنا لاقيت الفلوس دي ولما شوفتها أتخضيت وقولتله منقبلش الحرام على أولادنا".

وأضاف: أنا مقبلتش أني أخد الفلوس وأنا عليا ديون..واتمنى بس أن يكون عندي دخل ثابت وأولادي يتعلموا كويس.
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