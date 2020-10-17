نائب الشيوخ: تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواء ضرورة.. ونسعى لزيادة التصدير

اكد د محيي حافظ عضو مجلس الشيوخ و رئيس لجنة الصحة و الدواء باتحاد المستثمرين ووكيل المجلس التصديري للصناعات الاستيراتيجية، اهمية زيادة قدرة الدواء المصري على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، وتشجيع التصدير .





وقال عضو مجلس الشيوخ في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن صناعة الدواء صناعة استيراتيجية، مضيفا "يجب ان تزيد الدولة من نسبة التصدير للخارج موضحا ان التصدير بمبلغ ٢٥٠ مليون دولار لا يكفي و يجب ان يصل الى ٥ مليارات دولار خلال الـ ١٠ سنوات القادمة.





و شدد عضو مجلس الشيوخ على اهمية تحقيق الاكتفاء الذاتي من صناعة الدواء و ربط البحث العلمي في مجال الدواء بصناعة الدواء بما يحقق متطلبات السوق و يشجع على التصدير بالتنسيق بين هيئة صناعة الدواء ووزارة التجارة و الصناعة ووزارة المالية.





و كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، قد عقد اجتماعًا لدعم صناعة الدواء، وزيادة قدرة الدواء المصري على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، وتشجيع التصدير، بحضور الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان ، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور ماجد جورج، رئيس المجلس التصديري للأدوية والمستلزمات الطبية.





وأكد رئيس الوزراء أن الدواء بمصر صناعة إستراتيجية مهمة جدًا، وأن لديها فرصًا كبيرة في هذا القطاع، بما يؤهلها للانطلاق بمنتجاتها من الأدوية إلى خارج مصر، مشيرًا إلى أن ملف الدواء كان أحد الملفات ذات الأولوية التي تم طرحها خلال الاجتماعات مع رؤساء المجالس التصديرية، وهذا الاجتماع يهدف الى الاتفاق على خطوات تنفيذية لتذليل العقبات وزيادة فرص تصدير الدواء المصري إلى الأسواق الخارجية.





وشدد رئيس الوزراء قائلًا: "مستعدون لدعم هذا القطاع، مكلفًا بأن يتم التنسيق بين الحضور بهدف تشجيع هذه الصناعة الإستراتيجية، وكذا دفع التصدير