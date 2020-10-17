ندب خبراء المعمل الجنائي لبيان أسباب احتراق مول شهير في التجمع الخامس

أمرت جهات التحقيق، بندب فريق من المعمل الجنائي التابع لوزارة الداخلية؛ لمعاينة موقع حريق اندلع فى مول شهير بمنطقة التجمع الخامس، وذلك لأخذ عينات من الموقع لبيان اسباب اندلاعه.





وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة للوقوف على أسبابها الحقيقية.





واستمعت جهات التحقيق لأقوال عدد من العاملين فى المول، وشهود العيان على الحريق لبيان اسبابه.





وكشفت المعاينه الأولية لمول تجاري محترق بالتجمع الخامس أن ماس كهربائى هو السبب فى الحريق وتدمير واجهته و٨ محلات بالطابقين الارضى والاول ، ولا توجد شبهة جنائية فى الحريق .





وكان رجال الحماية المدنية بالقاهرة قد تمكنوا من السيطرة على حريق هائل التهم مول تجارى شهير بالتجمع الخامس.





جاء ذلك بعد أن تلقت عمليات اطفاء القاهرة بلاغا بنشوب حريق داخل مول شهير دائرة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة .





وعلى الفور انتقلت ٨ سيارات اطفاء وتمكنوا من محاصرة النيران التى تسببت في إحداث تلفيات في بعض المحال التجارية، وأحدثت أيضًا تلفيات في واجهة المبنى وأجهزة التكييف والتهمت البضائع .





فيما كلف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة المقدم أحمد عاطف رئيس مباحث قسم شرطة التجمع الخامس بسرعه الانتقال وفحص البلاغ لبيان سبب الحريق .





وتبين من التحريات الاولية أن ماس كهربائى فى محل السبب فى اندلاع الحريق ولا توجد شبهة جنائية فى الحريق ، كما تبين أن النيران أمتدت لتلتهم ٨ محلات تجارية وواجهه المول من الخارج .





تم تحرير محضر وجار اخطار النيابة العامة التى تولت التحقيق .