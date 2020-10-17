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بين الناس

مواطن يناشد وزارة التموين إضافة أبنائه الـ3 إلى بطاقته

السبت 17/أكتوبر/2020 - 12:58 م
صدى البلد
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وسام مختار
ناشد المواطن ياسر محمد رشاد من مركز زفتي بـمحافظة الغربية، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وزارة التموين بإضافة أولاده إلى بطاقته التموينية .

وقال فى رسالته: أنا معايا 3 أطفال أكبرهم عنده ١٢ واصغرهم عنده ٦ سنين، ومش عارف انزلهم في البطاقة التموينية، وعاوز الأطفال كلهم يدخلوا معايا.


للتواصل مع الشاكى 
٠١٠٦٠١٦٣٩٨٠

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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