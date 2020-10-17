مواطن يناشد وزارة التموين إضافة أبنائه الـ3 إلى بطاقته

ناشد المواطن ياسر محمد رشاد من مركز زفتي بـ محافظة الغربية ، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وزارة التموين بإضافة أولاده إلى بطاقته التموينية .





وقال فى رسالته: أنا معايا 3 أطفال أكبرهم عنده ١٢ واصغرهم عنده ٦ سنين، ومش عارف انزلهم في البطاقة التموينية ، وعاوز الأطفال كلهم يدخلوا معايا.









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