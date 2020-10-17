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الغرف السعودية: اتصالات مكثفة من التجار الأتراك لتخفيف المقاطعة

السبت 17/أكتوبر/2020 - 06:01 ص
ارشيفية
ارشيفية
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قال عجلان العجلان، رئيس مجلس إدارة مجلس الغرف السعودية، إن بعد مقاطعة السعودية جميع البضائع التركية بسبب الأفعال التى يقوم بها أردوغان بشأن التدخلات فى الشؤون العربية ومحاربة العرب وغيرها، جاءتنا أتصالات مكثفة من التجار الأتراك لمعرفة سبب المقاطعة.

وأضاف «العجلان» خلال تصريحات تليفزيونية على قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، أن شركات كبري ورجال أعمال كثيرين قاموا بالاتصال عليهم ولكن كان الرد عليهم "عليكم بالتصرف مع حكومتكم وقيادتهم التي تشعل الخراب فى كل مكان".

وتابع رئيس مجلس إدارة مجلس الغرف السعودية، أن العلاقة التجارية السعودية ممتازة مع كل دول العالم وكذلك العلاقات الاستثمارية والسياحية وعلى جميع المستويات مفتوحة مع كل دول العالم.

وأوضح عجلان العجلان، ان العلاقة بينهما وبين تركيا كانت ممتازة عبر سنوات ماضية ولكن اليوم بسبب القيادة التركية الحالية التى تريد إشعال الخراب فى المنطقة العربية وتريد الهيمنة والعداء على العالم العربي وتريد أيضا وضع المكائد والدسائس بيننا وهذا غير مقبول تماما.

وأشار الى أننا كمواطنين لدينا قرار ونعرف جيدا مصالحنا ومن معنا ومن يريد الخراب لنا، موضحا أن الكثير من رجال الاعمال والشركات يتبرأون من القيادة السياسية بتركيا.
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