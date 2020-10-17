مهرجان الجونة.. شكوى للمخرجة فرح الشاعر فى عرضه العالمى الأول

ينطلق الفيلم القصير "شكوى" للمخرجة اللبنانية فرح الشاعر في عرضه العالمي الأول ضمن فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي.
الفيلم هو لحظة من حياة هدى، التي تمثل عدد من النساء العربيات، تذهب الى مركز الشرطة لرفع دعوة، فتواجهها مشاكل متوقعة، وهو من تمثيل فانيسا مغامس وجان بول الحاج
يذكر أن الفيلم هو الثاني للمخرجة بعد فيلمها "سكون" الذي شارك في مهرجانات عربية عدة، ويشارك قريبًا في مهرجان Cinemed بفرنسا.
وتقوم الدورة الرابعة من عمر المهرجان على ساحل البحر الاحمر خلال أيام بعد تأجيلها من شهر سبتمبر الماضي بسبب جائحة كورونا.
ويستمر مهرجان الجونة السينمائي في دعم كل أنواع السينما العربية، والتأكيد على مهمته المتمثلة في إلقاء الضوء على تنوع صناعة السينما العربية في المنطقة والعالم.
وعلى مدار الثلاث سنوات السابقة، حول المشاركين في منصة الجونة السينمائية بمشاريعهم، إلى أفلام مميزة، فازت بالعديد من الجوائز في مهرجانات سينمائية عالمية مرموقة، ثم توجوا تلك النجاحات بالمشاركة في المسابقة الرسمية لمهرجان الجونة السينمائي، كما سيحدث هذا العام.