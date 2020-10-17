مهرجان الجونة.. شكوى للمخرجة فرح الشاعر فى عرضه العالمى الأول

ينطلق الفيلم القصير "شكوى" للمخرجة اللبنانية فرح الشاعر في عرضه العالمي الأول ضمن فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي.





الفيلم هو لحظة من حياة هدى، التي تمثل عدد من النساء العربيات، تذهب الى مركز الشرطة لرفع دعوة، فتواجهها مشاكل متوقعة، وهو من تمثيل فانيسا مغامس وجان بول الحاج





يذكر أن الفيلم هو الثاني للمخرجة بعد فيلمها "سكون" الذي شارك في مهرجانات عربية عدة، ويشارك قريبًا في مهرجان Cinemed بفرنسا.



