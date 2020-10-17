محمد أبوجبل: هدفنا التتويج باللقب.. وأتمنى التوفيق للأهلي وبيراميدز

قال محمد ابو جبل، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إن جميع اللاعبين في حالة تركيز كبيرة، لتحقيق نتيجة ايجابية في مباراة الرجاء المغربي بنصف نهائي دوري أبطال افريقيا.
وقال محمد أبو جبل، في تصريحات نقلتها قناة أون تايم سبورتس1: "اتمنى التوفيق للنادي الأهلي في بطولة دوري أبطال افريقيا وبيراميدز في الكونفيدرالية، ولكني لا اركز سوى مع نادي الزمالك".
وأضاف: "لا نركز سوى مع فريقنا، هدفنا الأساسي هو تحقيق الفوز بالبطولة الأفريقية".
ويستعد الزمالك، الذي وصل إلى المغرب يوم الثلاثاء، لمواجهة الرجاء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والمقررة إقامتها يوم الأحد المقبل على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس.
من جانبه، خضع لاعبو الزمالك والجهاز الفني والإداري والطبي وأعضاء البعثة بالمغرب لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا في التاسعة من مساء أمس الجمعة.
وكانت البعثة قد خضعت لمسحة فور وصولها للمغرب، وذلك وفقا للبروتوكول المتبع قبل المباريات.