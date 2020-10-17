محمد أبوجبل: هدفنا التتويج باللقب.. وأتمنى التوفيق للأهلي وبيراميدز

قال محمد ابو جبل، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إن جميع اللاعبين في حالة تركيز كبيرة، لتحقيق نتيجة ايجابية في مباراة الرجاء المغربي بنصف نهائي دوري أبطال افريقيا.





وقال محمد أبو جبل، في تصريحات نقلتها قناة أون تايم سبورتس1: "اتمنى التوفيق للنادي الأهلي في بطولة دوري أبطال افريقيا وبيراميدز في الكونفيدرالية، ولكني لا اركز سوى مع نادي الزمالك".





وأضاف: "لا نركز سوى مع فريقنا، هدفنا الأساسي هو تحقيق الفوز بالبطولة الأفريقية".



