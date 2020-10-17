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فن

بسمة وهبة تنشر لحظات دخولها للعمليات

السبت 17/أكتوبر/2020 - 07:01 ص
بسمة وهبة
بسمة وهبة
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ميرنا محمود
نشرت الإعلامية بسمة وهبة، فيديو جديد من خلال حسابها بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت بسمة وهبة في الفيديو اثناء دخولها للعمليات قائلة استودعك الله الذي لا تضيع ودائعة ، لا تنسوني من دعائكم و كتبت معلقة : أسألكم الدعاء العمليه حالًا.

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و كانت قد قالت الإعلامية بسمة وهبة، إنها كانت تعاني من مشاكل في المعدة بالإضافة إلى نزيف، وهي حالة ليست نادرة ولكنها في غاية الصعوبة.

وتابعت وهبة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري مقدمة برنامج "مساء دي إم سي" والمذاع عبر قناة "دى إم سي"،:" ربنا كرمنى بطبيب إنجليزي استطاع أن يقوم بالكشف على حالتى، وتحسنت على يده بفضل العلاج الذى كتبه وتناولته ولم تأت لى الأعراض لمدة شهر".

وأردفت:"أن فى نعمة وفضل من الله والحمد لله"، المشكل الثانية إن النزيف كان نتيجة الهرمونات التى تساعد على تنشيط الخلاية السرطانية، والتي لم يكن من المفروض تواجدها لدى بسبب كونى مريضة سرطان". 

ونوهت إلى أن الطبيب الإنجليزي قام بإجراء التحاليل اللازمة، وأرسله إلى أمريكا، لأن ذلك المعمل غير موجود فى لندن، حتى يعطيهم طريق العلاج الصحيح، مردفة"أنها فى كل الأحوال أن فى نعمة وفضل من الله. 

وأردفت:" اليوم سأقوم ببث مباشر للحديث عن سرطان الثدي رفقة الدكتور أحمد مرسي المدير التنفيذي للمبادرة الرئاسية لصحة المرأة".

وأشارت إلى أن ملخص تجربتها مع المرض في الآونة الأخيرة هي :"أن تسلمي أمرك لله  وانا بسجد شكر لربنا لما يبتلينى".
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