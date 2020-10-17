موجز السوشيال ميديا.. هاشتاج السيسي رحلة عطاء وتنمية يتصدر الترند.. مصطفى قمر يفتتح مطعمه الجديد.. وأحمد شوبير يتحمس لمباراة الأهلي والوداد

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور الآتية:
هنا الفنان حمادة هلال النجم مصطفي قمر بعد أفتتاح مطعمة الجديد
تصدر هاشتاج # السيسي رحلة عطاء و تنمية قائمة الأكثر تداولا على موقع تويتر، وعبر المصريون عن دعهم وثقتهم بالرئيس عبد الفتاح السيسى، والإنجازات والتنمية التى تحققت فى مصر خلال الفترة الأخيرة.
نشرت الفنانة روبي صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات " انستجرام ".
شارك الفنان كريم فهمي متابعيه صورة جديدة عبر خاصية الاستوري من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.
نشر الإعلامي احمد شوبير تويتة جديدة بشأن مباراة الأهلى والوداد المقرر إقامتها السبت المقبل فى ذهاب نصف نهائى دوري أبطال إفريقيا .