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فن

حمادة هلال يهنئ مصطفي قمر علي افتتاح مطعمه الجديد

السبت 17/أكتوبر/2020 - 04:32 ص
حمادة هلال و مصطفي
حمادة هلال و مصطفي قمر
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ميرنا محمود
هنا الفنان حمادة هلال  النجم مصطفي قمر بعد  أفتتاح مطعمة الجديد 

و نشرحمادة هلال صورة له برفقة مصطفي قمر عبر حسابة بموقع انستجرام وعلق قائلا : الف مبروك ياحبيبي ربنا يكرمك المكان تحفه والأكل اجمل وأجمل 

كان المطرب حمادة هلال كشف حقيقة غيابه عن دراما رمضان 2021. 
  
وقال حمادة هلال في تصريحات خاصة: "لحد دلوقتي مجليش ورق حسيت ان عايز اعمله، وانا اتعودت اني اكون في بيوت الجمهور ودي حاجة من عند ربنا، وانا لحد دلوقتي مجليش الورق اللي اقول يلا بسرعة نعمله ممكن يكون هيليق علي نجوم تانية كبار، ليه انا اعمل حاجة مش شبهي".

على الجانب الآخر احيا المطرب حمادة هلال حفلا بمسرح الزمالك الجمعة الماضي وقدم عددا من أغانيه الشهيرة منها "بحبك اخر حاجة، وجمالها اوه لا لا، ومش هقول.

الحفل جاء ضمن فعاليات أول مسابقة متخصصة في مصر لملوك وملكات جمال الأطفال والتي اقيمت تحت اسم "مهرجان بيندولين".

استضاف الحفل الذي بدأ من الخامسة مساء نخبة من المتخصصين في المجال الطبي للأطفال و مشاهير التواصل الاجتماعي والفنانين و نجوم المجتمع، وتضمنت الفقرات أفتتاحية بكلمة القاها دكتور عزت سامي رئيس المهرجان ودكتور شريف مليك المدير التنفيذي للمهرجان، وفقرات مميزة يقدمها السيرك المصري وعروض مسلية للأطفال، ومنها عرض الألعاب النارية.

الحفل كان من المفترض إقامته في مارس الماضي، ولكن تم تأجيله بسبب كورونا مما جعل إدارة المهرجان تؤجل التصفيات النهائية وحفل الختام وتوزيع الجوائز للظروف التي مر به العالم، بالرغم من إنها بدأت المسابقة في الخامس من ديسمبر العام الماضي وكان من المقرر أن تستمر فعاليات المهرجان لمدة لا تزيد عن المائة يوم، وعلي مدار عام كامل أقيمت المسابقة لاختيار الأطفال من بين الآلاف الذين تقدموا للمشاركة، وأستمرت فترة التصفيات لأكثر من 300 يوم.

وللظروف الإستثنائية تم اختيار 8 فائزين بدلا من ملك وملكة فقط، وأصبح التصويت على ثلاث ملكات وثلاث ملوك كما اختارت إدارة المهرجان بشكل عشوائي وصيف ووصيفة على الهواء عبر موقع التواصل الإجتماعي "الفيسبوك" منذ أيام قليلة.
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