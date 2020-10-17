AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بملابس متشابهة... شاهد | كريم فهمي برفقة زوجته

السبت 17/أكتوبر/2020 - 01:16 ص
كريم فهمي و زوجتة
كريم فهمي و زوجتة
Advertisements
ميرنا محمود
شارك الفنان كريم فهمي متابعيه صورة جديدة عبر خاصية الاستوري من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر كريم فهمي برفقة زوجتة بملابس متشابهة مرتدين تي شيرت أسود وبنطلون رياضي.

اقرا ايضا :


وشارك كريم فهمي مؤخرًا في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، بجانب كل من الفنان شريف منير، وكريم فهمي، وسوسن بدر، وتار عماد، وعدد كبير من النجوم.

وتدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعي رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام، حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع يعانى منها معظم الأزواج.

يشار إلى أن آخر أعمال كريم فهمي فيلم "ديدو"، من تأليف كريم فهمي، وإخراج عمرو صلاح، وإنتاج كريم السبكي، بطولة كريم فهمي، هشام ماجد، شيكو، حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، ريم مصطفى ،محمد ثروت، أحمد فتحي.
بملابس متشابهة... شاهد | كريم فهمي برفقة زوجته
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كريم فهمي يسترجع ذكريات لعبه في النادي الأهلي ويوجه رسالة لـ متابعيه

علا رشدي تظهر بلوك جديد.. شاهد رد فعل الجمهور

حنفي الأبهة ستايل.. علا رشدي تسخر من نفسها بصورة عبر انستجرام

يلا هانت المدارس راجعة... علا رشدي تستعد للعودة للمدارس مرة أخرى

علا رشدى تداعب جمهورها بصورة من كواليس أحد أعمالها.. شاهد

أول يوم بالدراسة.. علا رشدي تحتفل بدخول ابنتها المدرسة

ترشيحاتنا

سيكازوي حكم مباراة الأهلي والوداد.. قرارات مثيرة وماضٍ أسود

بفستان مكشوف.. روبي تبهر متابعيها بإطلالة جذابة

منتخب تونس: فرجاني ساسي أجبر على مغادرة فندق الإقامة في المغرب من باب العاملين.. فيديو

هوندا تطرح فئة رخيصة في مصر من سيارتها هوندا honda crv .. صور

شاهد| حادث بين رولزرويس جوست ولامبورجيني اوروس والسائق يهرب

10 صور| آخر ظهور لـ الراقصة دينا بإطلالات جريئة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد 20 ساعة في ثلاجة الجثث.. ميت يستيقظ فجأة ويثير الذعر.. فيديو

المنافسة تجبر تيسلا علي تخفيض سعر tesla model s .. صور

شاهد| حادث بين رولزرويس جوست ولامبورجيني اوروس والسائق يهرب