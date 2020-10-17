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منوعات

اللبس المستفز أم قلة الثقافة.. سألنا المصريين: ما هو سبب انتشار ظاهرة التحرش؟

السبت 17/أكتوبر/2020 - 06:28 ص
صدى البلد
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القسم الميداني- هدير عبده
  • التحرش ظاهرة مؤقتة أم مستمرة
  • رد فعل المصريين حال تعرض فتاة للتحرش

أصبح التحرش كلمة متأرجحة داخل المجتمع فتخفت أوقات ثم تظهر في أخرى معلنة انتشارها داخل المجتمع، وهو يطرح العديد من التساؤلات هل التحرش يظهر نتيجة غياب الواعي والثقافة والدين لدى الشخص المتحرش؟ أم أن مصطلح الحرية الذي ينادي به الغرب جعل المرأة تلغي جميع الأطر والتقاليد التي يقوم عليها المجتمع لتصبح بذلك حرة؟ أم غياب التربية واختفاء دور الوالدين والتلاعب بمصطلحات ليصبح الغلط مباحا في بعض الأحيان؟...

سألنا المصريين عن ظاهرة التحرش وما رد فعلهم إذا وجدوا فتاه تتعرض لمضايقات في الشارع كيف سيتصرفون؟
عبر هاني أحمد عن رد فعله ورأى أنه "في هذا الوقت سوف أحاول حل الأمر بشكل هادئ مع المتحرش خوفًا من إحداث ضجة في المنطقه حتى لا نفضح الفتاة، وتابع أن سبب وجود ظاهرة التحرش يرجع للبيئة والتربية وابتعاد الناس عن الدين فلا يمكن أن نجد شخص يعرف الله ومتدين يقوم بهذه الأفعال، كما أن الرقابة في المنزل لها عامل رئيسي في ذلك. 

وأضاف محمد رامى أنه إذا رأى فتاة تتعرض للتحرش في الشارع سيقوم بمساعدتها على الفور، فلا يمكن أن نرى فتاة تتعرض لمضايقات ونصمت لابد من الدفاع عنها والوقوف إلى جانبها.

أما مينا مسعود فأشار إلى أن العادات والتقاليد تحثنا على التدخل لمنع تلك المشكلة مبينًا وجهة نظره في ذلك: "علشان أمك أو أختك أو قريبتك ممكن يقعوا في نفس المشكلة دى".

فيما أكدت حسن باسم أنه لابد من التصرف بشكل قوى وعدم التراخى تجاه ظاهرة التحرش؛ لأنها تزايدت في الفترات الأخيره داخل المجتمع، موضحًا أن أسباب التحرش ترجع إلى قلة ثقافة الشخص المتحرش.

أما أشرف يحيى فأكد ضرورة مساعدة أي فتاة حال تعرضها للتحرش، ومحاولته إبعاد الأذى عنها بأى شكل -على قد ما أقدر- وأضاف أن أسباب التحرش هو لبس بعض الفتيات المستفيز أو أى سولك من تعمله الفتاة بشكل مبالغ فيه مثل الميكب مثلا.
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