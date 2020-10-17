رشا مجدي: أهل الشر يروجون الشائعات المغرضة مع كل عام دراسي جديد

انطلاق العام الدراسي الجديد ، في ظل ظروف عصيبة يمر بها العالم كله، موضحة أن الدولة المصرية تبذل قصارى جهدها في توفير مناخ آمن للطلاب . قالت الإعلامية رشا مجدي، إن مصر تشهد اليوم





وأضافت الإعلامية رشا مجدي ، خلال برنامج "صباح البلد" والمذاع على فضائية "صدى البلد" ، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي ، أن وزارة التربية والتعليم اتخذت العديد من الإجراءات الصحية والوقائية بالتعاون مع وزارة الصحة وأجهزة الدولة ، لتوفير مناخ صحي للطلاب .





وأكدت "رشا مجدي"،ضرورة عدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة ، والتي يطلقها أهل الشر مع كل عام دراسي جديد ، لافتة إلى أن وزير التربية والتعليم حذر من الاستماع إلى شائعات السوشيال ميديا ،مضيفة: "أول مبيتدي العام الدراسي بنقول بسم الله شائعات " .





وحرصت الإدارات التعليمية على التشديد على الطلاب بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد من ارتداء الكمامات واستخدام المطهرات وغسل الايدي بالماء والصابون ، وتغطية الوجه عند السعال او العطس وعدم لمس الوجه او العينين بالايدي.





وكان أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم،أكد أن هناك تنسيقا كاملا بين التربية والتعليم والصحة لبدء العام الدراسي الجديد وسط إجراءات احترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.





وقال وزير التربية والتعليم:إن الحضور سيكون تبادليا حتى لا يكون هناك كثافات طلابية عالية في الفصول.



