الطلاب يقفون أول طابور في العام الدراسي الجديد بمدرسة السعيدية بالجيزة.. صور





وفي هذا التقرير يرصد موقع صدى البلد صورا حية لطابور الصباح داخل السعيدية الثانوية التابعة لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة ، حيث تلاحظ إلتزام جميع الطلاب بالحضور في أول طابور في العام الدراسي الجديد.









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وحرصت ادارة المدرسة على التشديد على الطلاب بضرورة الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية التي اعلنتها وزارة التربية والتعليم، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد من ارتداء الكمامات واستخدام المطهرات وغسل الايدي بالماء والصابون ، وتغطية الوجه عند السعال او العطس وعدم لمس الوجه او العينين بالايدي.





وكان قد أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن هناك تنسيقا كاملا بين التربية والتعليم والصحة لبدء العام الدراسي الجديد وسط اجراءات احترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.





وقال وزير التربية والتعليم: الحضور سيكون تبادليا حتى لا يكون هناك كثافات طلابية عالية في الفصول، وإن شاء الله هاتعدي على خير.





وأضاف وزير التربية والتعليم أن مديري المدارس لهم حرية اتخاذ القرار في عقد طابور الصباح من عدمه وفقا لظروف الكثافات الموجودة في كل مدرسة ، وبعض المدارس قد تخصص الحصة الاولى لتوعية الطلاب بإجراءات مكافحة كورونا .





وأشار وزير الترية والتعليم أن هناك غرفة عزل في كل مدرسة فيها طلبة ، و سيكون هناك ارشادات للطلاب و اولياء الامور و الاداريين لكيفية التعامل اذا ظهرت حالات كورونا





وأعلن وزير التربية والتعليم ، أن القنوات التعليمية ستبدأ يوم الاحد وسنعلن عن تردد القناة التعليمية الجديدة و جدول الحصص التي ستذاع عليها ، لافتًا إلى أن هذه القنوات ستكون مصدر التدريس الرئيسي خلال العام الدراسي الجديد.





وقال وزير التربية والتعليم : محضرين مادة تعليمية يمكن ايصالها للطلاب اذا حدث غلق كامل للمدارس ، فكل طالب سيحصل على خدمته التعليمية سواء لديه خدمة انترنت متوفرة او لا.





وأضاف وزير التربية والتعليم : مستعدون لكل السيناريوهات في العام الدراسي الجديد.





وأوضح أن مجموعات التقوية و القنوات التليفزيونية التعليمية و المنصات الإلكترونية ستكون بديلا تعليميا للطلاب في حالة الاغلاق الكامل للمدارس





وقال وزير التربية والتعليم : "مفيش طالب في المرحلة الثانوية مش هايبقى عنده تابلت ، وطلاب اولى ثانوي سيتسلموا التابلت خلال الاسبوع الاول من العام الدراسي الجديد ".





كما حرص الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على الرد على أولى الشائعات التي تم ترديدها بشأن العام الدراسي الجديد على وسائل التواصل الاجتماعي .

ونفى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، صحة كل ما تم تداوله على السوشيال ميديا خلال الساعات الاخيرة ، بشان إ لغاء امتحانات سنوات النقل في العام الدراسي الجديد.

وقال وزير التربية والتعليم : لا صحة لهذا الخبر نهائيًا ، وارجو زيارة صفحتي الوحيدة او صفحة وزارة التربية والتعليم قبل التساؤل عن صحة اي خبر.

وعبر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن استياءه من هذا الخبر المتداول ، قائلا : تبدأ كل ألوان الاشاعات حتى قبل بدء الدراسة !

توافد منذ قليل الطلاب على مدارسهم في مختلف انحاء جمهورية مصر العربية، لبدء العام الدراسي الجديد 2020/2021.