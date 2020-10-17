القوى العاملة تعلن توفير 2442 فرصة عمل برواتب تصل إلى 15 ألف جنيه

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن الوزارة تمكنت من توفير 2442 فرصة عمل للذكور والإناث، ولذوى الاحتياجات الخاصة، فى جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تبدأ من 1200 لتصل إلى 15 ألف جنيه فى بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 51 شركة ومصنع قطاع خاص فى عدد من المحافظات خلال النصف الثاني من شهري أكتوبر ونوفمبر 2020.





وقال وزير القوى العاملة، في تصريحات صحفية، اليوم، إن نشرة التوظيف تتضمن هذه الفرص والتي تأتي تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي مطلع عام 2019، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق، لافتًا إلى أن النشرة تهدف إلى عرض جميع الوظائف المتاحة فى القطاع الخاص ويتم التقديم على الموقع الإلكتروني "برنامج طالبي العمل" www.manpower.gov.eg تحت مسمى "النشرة القومية للتشغيل"، وسوف تقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص وفقا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.





وكشف سعفان عن أن فرص العمل المتوفرة تشمل: 600 فرد أمن براتب يصل لـ 3 آلاف جنيه، و515 عامل إنتاج، و476 عامل خياطة، و162 مشرف أمن، و56 فنى لحام، و50 فنى دوكو، و20 فنى خراطة، و20 فني برادة، و20 فني فيبر، و13 مندوب مبيعات، و30 عاملا من ذوي الاحتياجات الخاصة، ومهندس صيانة PLC يصل الراتب لـ 6000 جنيه.





\كما تتضمن فرص العمل: مهندس جودة، ومهندس إنتاج، ومدرس دراسات اجتماعية، ومدرس علوم، ومدرس رياضيات، ومدرس لغة عربية خبرة 3 سنوات ولا يزيد السن عن 30 سنة، ومحاسبين، وأخصائي شئون عاملين، ومصمم جرافيك، ورسام اوتوكاد، ومدير إنتاج وميكانيكا إنتاج براتب 15 ألف جنيه حسب الخبرة، وسائق كلارك، وسائقي مبيعات، وعمال تشغيل ماكينات، وعمال طباعة.





وتشمل الفرص مسئول مبيعات، وعضو فريق، وكاشير، وعمال سنجر، وعامل اورليه، وعامل مكواة، وعامل مقص دار، ونجار، واسترجي، وفني تركيبات، وفني تحليج، وطباخ، وشيف فول وطعمية، ومساعد شيف، وبائعين وموظفي استقبال، ومراقب جودة وعمال نظافة، وعمال جرد، وعامل حقن، وعامل تجميع، وعامل غزل.





وفيما يلي تفاصيل فرص العمل بأسماء الشركات والعناوين والتليفونات وشروط شغل الوظيفة والمرتب:



