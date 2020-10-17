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تعليم

جامعة القاهرة تستقبل الطلاب بفرقة موسيقية تابعة لوزارة الدخلية

السبت 17/أكتوبر/2020 - 10:11 ص
فرقة موسيقية
فرقة موسيقية
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احمد علام - إبراهيم قنديل
حرصت جامعة القاهرة على استقبال الطلاب الجدد خلال العام الجامعي الجديد 2020-2021، بفرقة من موسيقات الشرطة التابعة لقطاع الإدارة العامة لوزارة الداخلية. 

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تستقبل كليات جامعة القاهرة، اليوم، الطلاب القدامى والجدد بعدما أنهت كل الترتيبات والاستعدادات الخاصة ببدء العام الجامعي الجديد 2020 - 2021، وتجهيز قاعات المحاضرات والمعامل وتعقيمها، وإعداد الجداول الدراسية وإعلانها للطلاب، وتوزيع الطلاب على الأقسام والشعب الدراسية، وإنهاء أعمال القيد والتسجيل للطلاب الجدد بالكليات، حيث تستقبل جامعة القاهرة هذا العام نحو 270 ألف طالب وطالبة بالمراحل الدراسية المختلفة.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن الدراسة في جامعة القاهرة هذا العام تبدأ بأكبر منصة تعليمية ذكية في العالم، حيث تستوعب 270 ألف طالب و14 ألف مقررًا دراسيًا في الفصلين الدراسيين وتستخدم تطبيقات ذكية تستخدمها جامعات أمريكا وأوربا.

وتنظم جامعة القاهرة، برنامجًا حافلًا بالأنشطة لاستقبال الطلاب، حيث يقام معرض دائم للأنشطة الطلابية التي تقدمها الإدارة العامة لرعاية الشباب، منها النشاط الرياضي والثقافي والفني والاجتماعي والجوالة والأسر الطلابية أمام الباب الجمهوري، ومن المقرر أن تبدأ الجامعة استقبال الطلاب بتحية العلم وعزف السلام الجمهوري.

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يشار إلى أن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أصدر تعليمات لعمداء الكليات والمعاهد بتطبيق خطة التعلم بنسب الحضور المقررة، واتخاذ كل مايلزم لضمان سلامة منتسبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، وتعقيم جميع المنشآت والمرافق والتأكد من سلامة استخدامها قبل بدء العام الجامعي.

جامعة القاهرة تستقبل الطلاب بفرقة موسيقية تابعة لوزارة الدخلية
جامعة القاهرة تستقبل الطلاب بفرقة موسيقية تابعة لوزارة الدخلية
جامعة القاهرة تستقبل الطلاب بفرقة موسيقية تابعة لوزارة الدخلية
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