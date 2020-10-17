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تعليم

بالكمامات والتباعد الاجتماعي..المدارس والمعاهد الأزهرية بالشرقية تستقبل الطلاب.. صور

السبت 17/أكتوبر/2020 - 09:52 ص
المدارس والمعاهد
المدارس والمعاهد الأزهرية بالشرقية
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محمد الطحاوي
استقبلت عدد من المدارس والمعاهد الأزهرية بمحافظة الشرقية اليوم الطلبة والطالبات في أول أيام بدء العام الدراسي وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة. 

واستقبلت إدارة معهد سعيد حسونة الابتدائي التابع لإدارة غرب الزقازيق التعليمية طلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي والتشديد على ارتداء الكمامات الواقية واتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

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فيما أكد رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية أن المديرية أنهت استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد 2020 – 2021 ومن المقرر أن تستقبل نحو 4 آلاف و450 مدرسة أكثر من مليون و650 ألف طالب وطالبة على مستوى 20 إدارة تعليمية بمحافظة الشرقية.

وأضاف وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية في تصريحاته لموقع صدى البلد أن الأيام القليلة الماضية شهدت عقد عدة اجتماعات مع مديري عموم الإدارات التعليمية بحضور وكلاء الادارات ومديري مراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي والفني ورؤساء أقسام التطوير التكنولوجي لمناقشة الاستعداد لاستقبال العام الدارسي الجديد 2020 م / 2021 م.

وأشار "عبد الحميد" إلى أنه من المقرر دخول 56 مدرسة جديدة بإجمالي 1138 فصلا دراسيا الخدمة هذا العام بإجمالي تكلفة 496 مليون جنيه، كما تم توقيع بروتوكول أمنى مع مديرية أمن الشرقية والخاص بتأمين المدارس والإدارات التعليمية والتعامل الفوري مع حالات الطوارئ والأزمات والكوارث والإرهاب وتم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتأمين المنشآت التعليمية وهيئات التدريس والتلاميذ والعاملين بالمدارس على أن تتم تنفيذ هذه التعليمات بكل دقة بمعرفة مديري المدارس.
بالكمامات والتباعد الاجتماعي..المدارس والمعاهد الأزهرية بالشرقية تستقبل الطلاب.. صور
بالكمامات والتباعد الاجتماعي..المدارس والمعاهد الأزهرية بالشرقية تستقبل الطلاب.. صور
بالكمامات والتباعد الاجتماعي..المدارس والمعاهد الأزهرية بالشرقية تستقبل الطلاب.. صور
بالكمامات والتباعد الاجتماعي..المدارس والمعاهد الأزهرية بالشرقية تستقبل الطلاب.. صور
بالكمامات والتباعد الاجتماعي..المدارس والمعاهد الأزهرية بالشرقية تستقبل الطلاب.. صور
بالكمامات والتباعد الاجتماعي..المدارس والمعاهد الأزهرية بالشرقية تستقبل الطلاب.. صور
بالكمامات والتباعد الاجتماعي..المدارس والمعاهد الأزهرية بالشرقية تستقبل الطلاب.. صور
بالكمامات والتباعد الاجتماعي..المدارس والمعاهد الأزهرية بالشرقية تستقبل الطلاب.. صور
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