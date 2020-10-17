AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

«إياتا»: قطاع الطيران يخسر 300 ألف دولار كل دقيقة بسبب أزمة كورونا

السبت 17/أكتوبر/2020 - 11:23 ص
قطاع الطيران
قطاع الطيران
Advertisements
نورهان خفاجي
كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا"، أن قيمة المساعدات التي قدمتها الدول حول العالم لقطاع الطيران وصلت إلى 160 مليار دولار حتى الآن، بما في ذلك المساعدات المباشرة، وإعانات الأجور، والإعفاءات الضريبية للشركات، والإعفاءات الضريبية الخاصة بالصناعة بما في ذلك ضرائب الوقود.

وتوقع "إياتا"، أن قطاع النقل الجوي سيخسر 77 مليار دولار خلال النصف الثاني من العام الجاري 2020 أي ما يقرب من 13 مليار دولار شهريًا أو 300 ألف دولار كل دقيقة، على الرغم من استئناف الرحلات الجوية، وذلك نتيجة للتعافي البطيء الذي يشهده القطاع ومتوقع أن يكون له أثر على استنزاف السيولة بمعدل متوسط يتراوح من 5 إلى 6 مليارات دولار شهريًا في العام المقبل.

ودعا الاتحاد الدولي للنقل الجوي، إلى دعم القطاع خلال موسم الشتاء المقبل من خلال إطلاق إجراءات إغاثة إضافية، بما في ذلك المساعدات المالية التي لا تضيف المزيد من الديون إلى الميزانية العمومية المثقلة بالفعل بالديون.

وقال: "لطالما كانت أشهر الربيع والصيف في السابق تدعم القطاع خلال أوقات الشتاء، إلا أن هذا العام لم توفر فترة الذروة أي من التدفقات المالية، الأمر الذي استدعى شركات الطيران باستنفاذ أصولها النقدية طوال هذه الفترة. ومع عدم وجود جدول زمني للدول لإعادة فتح حدودها دون فرض قوانين الحجر الصحي الذي يؤثر على السفر، لا يمكننا الاعتماد على موسم الإجازات في نهاية العام لتوفير القليل من الأموال الإضافية للتغلب على الأزمة".

AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اعتبارا من مارس 2021 .. البكري نائبا لرئيس الخدمات المالية والرقمية والعملاء لـ إياتا

توابع زلزال كورونا.. شركات الطيران تخفض عدد موظفيها خلال الأشهر الـ 12 المقبلة

الاياتا تتوقع ازدياد تأثير جائحة COVID-19 على صناعة الطيران في الشرق الأوسط وأفريقيا

نزيف الاقتصاد مستمر.. إياتا: زيادة طفيفة في أعداد المسافرين إلى مصر خلال أغسطس

التعافي من كورونا..هل تنجح شركات الطيران فى البقاء بـ جناح مكسور؟

إياتا: إجراءات الحجر الصحي داخل الدول تعيق تعافي قطاع الطيران

ترشيحاتنا

بعد تسولها الطعام عبر تويتر.. قصة مطربة مثيرة للجدل اعتنقت الإسلام رغم المثلية ومحاولة الانتحار..صور

انتبه.. 8 أسباب وراء نفاد شحن بطارية هاتفك سريعا

#الاهلي_فالميعاد_جاهز_للوداد يشعل تويتر.. ومغردون: الجمهور مش هيقبل أعذار | شاهد

زوجي أخذ الذهب وبعدها توفي.. هل يجوز أخذ حق الذهب من الميراث

12 دعاء بعد صلاة الفجر للحمل .. ردديه الآن وترقبي أجمل فرحة

أخبار الفن| نيللي كريم تبكي على التلفزيون.. ومصطفى قمر يفتتح مطعمه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها التريند.. 10 صور تكشف أبرز إطلالات نيللي كريم

جنة العشاق.. رحلة إلى روائع الساحل الكيني.. شاهد

أرخص 4 سيارات سيدان في مصر 2020.. صور