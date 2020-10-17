«إياتا»: قطاع الطيران يخسر 300 ألف دولار كل دقيقة بسبب أزمة كورونا

كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا"، أن قيمة المساعدات التي قدمتها الدول حول العالم لقطاع الطيران وصلت إلى 160 مليار دولار حتى الآن، بما في ذلك المساعدات المباشرة، وإعانات الأجور، والإعفاءات الضريبية للشركات، والإعفاءات الضريبية الخاصة بالصناعة بما في ذلك ضرائب الوقود.





وتوقع "إياتا"، أن قطاع النقل الجوي سيخسر 77 مليار دولار خلال النصف الثاني من العام الجاري 2020 أي ما يقرب من 13 مليار دولار شهريًا أو 300 ألف دولار كل دقيقة، على الرغم من استئناف الرحلات الجوية، وذلك نتيجة للتعافي البطيء الذي يشهده القطاع ومتوقع أن يكون له أثر على استنزاف السيولة بمعدل متوسط يتراوح من 5 إلى 6 مليارات دولار شهريًا في العام المقبل.





ودعا الاتحاد الدولي للنقل الجوي، إلى دعم القطاع خلال موسم الشتاء المقبل من خلال إطلاق إجراءات إغاثة إضافية، بما في ذلك المساعدات المالية التي لا تضيف المزيد من الديون إلى الميزانية العمومية المثقلة بالفعل بالديون.



