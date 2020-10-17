وزير التنمية المحلية يزور محافظة الأقصر ويجتمع بـ 7 محافظين لإطلاق المرحلة الثانية لمبادرة «حياة كريمة».. ويتفقد طرقا ومشروعات قومية

- لإطلاق مبادرة حياة كريمة وزير التنمية المحلية يزور الأقصر

- وزير التنمية المحلية: تنفيذ مشروعات بحوالي ٥٢ مليون جنيه في ٣ قري بمحافظة الأقصر

- وضع حجر الأساس لمشروع الصرف الصحي المتكامل بقرية ( القبلي قامولا ) التابعة لمركز القرنة





زار اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، محافظة الأقصر؛ لعقد ورشة عمل موسعة مع 7 محافظين، لإطلاق المرحلة الثانية لمبادرة " حياة كريمة".





وكان في استقبال اللواء محمود شعراوي عقب وصوله للأقصر ، المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.









وقال اللواء محمود شعراوي، إنه تم تنفيذ مشروعات بحوالي ٥٢ مليون جنيه في ٣ قري بمحافظة الأقصر ضمن المرحلة الأولي من مبادرة حياة كريمة والبالغ عددها ١٤٣ قرية في ١١ محافظة .





كما سيطلق وزير التنمية المحلية ورشة العمل مع المحافظين بحضور كل من المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج واللواء أشرف الداودي ، واللواء عصام سعد محافظ أسيوط واللواء أسامة القاصي محافظ المنيا واللواء أشرف عطية محافظ أسوان واللواء هشام آمنة محافظ البحيرة ، كما يشارك في الورشة عدد من نواب المحافظين ، من بينهم الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، والدكتور محمد عبدالقادر نائب محافظ الأقصر ، والدكتور محمد محمود نائب محافظ المنيا.





ويشارك في الورشة أيضًا كل من الدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والمهندس محمد السيد أبوجاعور مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط والدكتور ولاء جاد الكريم مدير الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة بالوزارة و المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ومسئولي شركات المياه وهيئة الابنية التعليمية والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وفرق وحدات متابعة المبادرة بالمحافظات .





وأكد اللواء محمود شعراوي أنه سيتم خلال الورشة استعراض الموقف التنفيذي للمرحلة الاولي للمبادرة والاستعدادات الخاصة ببدء تنفيذ المرحلة الثانية علي مستوي ٣٧٥ تجمعا ريفيا في ١٤ محافظة.





كما وضع اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والمستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر حجر الأساس لمشروع الصرف الصحي المتكامل بقرية ( القبلي قامولا ) التابعة لمركز القرنة وذلك ضمن خطة العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ للمبادرة الرئاسية حياة كريمة.





ومن المقرر أن يخدم هذا المشروع ٤ قري من بينها القبلي قامولا بإجمالي عدد سكان ٥٠ ألف مواطن وبتكلفة حوالي ١٥٠ مليون جنيه .













وخلال زيارة وزير التنمية المحلية والمحافظ للقرية، تقدم الأهالي بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة المصرية على جهودها في مبادرة حياة كريمة، وتنفيذ عدد كبير من المشروعات في قرى محافظة الأقصر.





وأكد الأهالي أن قرية القبلي قامولا والقرى المجاورة لها شهدت تنفيذ عدد من مشروعات صرف صحي ومياه شرب وخدمات صحية وكهرباء وتوفير معدات النظافة.

كما تفقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية خلال جولته الميدانية بمحافظة الأقصر، ، أعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق المؤدى لمقابر وادى الملوك والمعابد الفرعونية بالبر الغربى بمدينة القرني الأثرية .





كما تفقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، والمستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر الطريق الرابط بين الطريق الصحراوي الغربي والطريق الزراعي الشرقي لمتابعة الأعمال الانشائية الجارية في الطريق والذي يجري تنفيذه حاليًا لخدمة مواطني محافظتي الأقصر وقنا .





حيث تفقد الطريق المؤدي إلي وادي الملوك البالغ طوله حوالي ٣ كيلو متر ، والذي تم رفع كفاءته بواسطة الشركة المصرية - إحدى شركات وزارة النقل- باستخدام أحدث الماكينات والتقنيات الحديثة في صيانة وإعادة تدوير الأسفلت.





ويتم تنفيذ رفع كفاءة الطريق ضمن استثمارات المشروع القومي لرصف الطرق المحلية داخل المحافظات.



