سوهاج تشهد منافسات قوية بين مُرشحي النواب 2020 على مقاعد الدوائر

يشتد الصراع هذا العام بين مُرشحي مجلس النواب في محافظة سوهاج، وتشهد الدوائر الثامنية تنافسًا قويًا بينهم، وخاصة بعد أن تم تعديل الدوائر الإنتخابية وضم عدة مراكز في دائرة واحد، الأمر الذي زاد من اشتعال المُنافسة داخل الدائرة الواحدة بين المُرشحين.





وتُعد الدائرة الرابعة هي أكثر الدوائر التي تشهد صراعًا حادًا بين المُرشحين، وتم تخصيص 3 مقاعد لها "طهطا، طما، جهينة"، ويتنافس فيها 49 مرشحًا بينهم 5 مرشحين عن حزب مستقبل وطن ومرشح عن حزب الشعب الجمهوري، و4 مرشحين عن حزب حماة الوطن، ومرشح عن حزب المصريين الأحرار ومرشح عن حزب الوفد، ومرشح عن حزب المؤتمر، ومرشح عن حزب التجمع، والباقية من المُستقلين.





والصراع في تلك الدائرة بين رموز كبيرة وسياسيين سابقين وأصحاب نفوذ، ورجال أعمال، وتشتعل المُنافسة في الدائرة بشكل كبير، حيث يخوض الإنتخابات 3 نواب عن البرلمان الحالي، وعدد من الوجوه الجديدة التي لها شعبية كبيرة في الدائرة.

كما يحتدم الصراع على اشده بالدائرة الخامسة بمركز جرجا والدائرة الثانية بمركز أخميم، والتي ترشح في كلًا منهما 27 مرشحًا، ولكن تميزت الأخيرة بوجود رموز عائلة الشريف بها عقب غياب دام لسنوات طويلة عن الترشح لانتخابات مجلس النواب، حيث ترشح عن هذه الدورة عن "الشريف" في النظام الفردي 3 أشخاص هم: "أحمد شعبان الشريف، عصام الشريف، محمد عاطف الشريف".

وبالدائرة الثالثة ومقرها مركز ومدينة المراغة في انتخابات النواب بسوهاج، أصبح أصدقاء الأمس هم منافسون لبعضهم البعض اليوم، ويتنافس كل من عضوي مجلس النواب الحاليين همام العادلي، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوي بالبرلمان ومرشح حزب مستقبل وطن، وهشام الشطوري، عضو البرلمان الحالي، ومرشح حزب الشعب الجمهوري، على المقعد الوحيد بالدائرة.





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لتشهد الدائرة الثالثة سعي كلا النائبين في كسب تأييد أبناء الدائرة في اطار منافسة شريفة بينهما مع الاخذ في الاعتبار في دخول عناصر قوية أخري ممن لهم شعبية في المنطقة ويمكن لهم تغيير مجرى الأمور.

وتصبح هكذا محافظة سوهاج تشهد حربًا لم تشهدها من قبل في منافسة حارة وشديدة بين مرشحي مجلس النواب 2020، للفوز بالمقاعد الانتخابية بهذه الدورة.

ويعرض لكم "صدى البلد" في السطور التالية اسماء 67 من مرشحي دوائر سوهاج ورموزهم من أصل 109 مُرشحين:

1. محمد لبيب، مستقبل وطن، رمز المسدس، أخميم.

2. وائل المشنب، مستقب وطن، رمز الأسد، أخميم.

3. زكريا حسان، مستقبل وطن، رمز القلم، أخميم.

4. أكرم فتحي العمدة، مستقبل وطن، رمز الكتاب، أخميم.

5. أحمد العمدة، مستقل، رمز الصقر، أخميم.

6. السيد ناصر صديق، مستقل، رمز الحصان، أخميم.

7. مدحت الضبع، مستقل، رمز التمساح، أخميم.

8. عفيفي الشريف، مستقل، رمز المدفع، أخميم.

9. عبد الجواد الغري، مستقل، رمز الهدهد، أخميم.

10. علاء محمد متولي، مستقل، رمز الفيل، أخميم.

11. ياسر لوزي عزيز، مستقل، عنقود العنب، أخميم.

12. أحمد الأخميمي ، مستقل، رمز العقرب، أخميم.

13. علي خليفة، مستفل، الديك، أخميم.

14. محمد القاصح، مستقل، بندقية الصيد، أخميم.

15. على أحمد، مستقل، السفينة، أخميم.

16. حاتم العارف، مستقل، هليكوبتر، أخميم.

17. السيد الجزيري، مستقل، الغزال، أخميم.

18. رمضان ابو نصير، مستقل، سماعة طبيب، أخميم.

19. حازم هريدي، مستقل، السكينة، أخميم.

20. أحمد الجعفري، حزب الحرية، الشمس، أخميم.

21. مصطفى المشنب، مستقل، تمثال رمسيس، أخميم.

22. حمادة زكريا، مستقل، رمز الكف، أخميم.

23. قاسم البحيري، مستقل، هاتف محمول، أخميم.

24. أحمد الشريف، مستقل، غصن الزيتون، أخميم.

25. عصام الشريف، مستقل، الشمعة، أخميم.

26. محمد عاطف، مستقل، القبعة، أخميم.

27. محمود ابو الخير، مستقبل وطن، القلم، البلينا.

28. نور ابو ستيت، مستقبل وطن، الكتاب، البلينا.

29. لواء حمدي شاهين، مستقل، صقر، البلينا.

30. يوسف ابوحمودي، مستقل، عنقود عنب، البلينا.

31. محمد ابوهلالي، حماة الوطن، التاج، البلينا.

32. علاء الدين عفيفي، مستقل، الحصان، البلينا.

33. عاطف ابو المقواي، مستقل، الأسد، البلينا.

34. وفقي المدني، الوفد الجديد، النخلة، البلينا.

35. عادل ابو الخير، حماة الوطن، الكف، البلينا.

36. محي الدين هابيل، مستقل، ساعة يد، البلينا.

37. حازم ابو خالد، مستقل، المدفع، البلينا.

38. روماني موسى الأسيوطي، مستقل، التمساح، البلينا.

39. حاتم الصغير، مستقل، الجرس، البلينا.

40. حسام فايز، مستقل، الديك، البلينا.

41. محمد الهادي، مستقل، السفينة، البلينا.

42. محمد عبدالموجود، مستقل، الشمعة، البلينا.

43. مصطفى ابو عقرب، مستقل، الاتوبيس، البلينا.

44. كمال الوحيلي، المؤتمر، السيف، االبلينا.

45. وليد الانصاري، مستقل، هليكوبتر، البلينا.

46. البدوي عباس سالم، مستقل، المروحة، البلينا.

47. محمود سالم، مستقل، الشكوش، البلينا.

48. حسين ابو عقرب، مستقل، العقرب، البلينا.

49. أسامة عبد النبي، مستقل، بندقية صيد، البلينا.

50. محمد ابو الخير، مستقل، رمز الغزال، البلينا.

51. همام العدلي، مستقبل وطن، رمز القلم، المراغة.

52. هشام الشطوري، الشعب الجمهوري، الصاروخ، المراغة.

53. احمد ابو دهب، المؤتمر، الأسد، المراغة.

54. العمدة عماد، مستقل، الصقر، المراغة.

55. مصطفى دياب، مستقل، التمساح، المراغة.

56. احمد خليفة، مستقل، الحصان، المراغة.

57. رفعت شكيب، مستقل، المدفع، المراغة.

58. احمد فزارة، حماة الوطن، جرار زراعي، المراغة.

59. حسين الشندويلي، مستقل، اتوبيس، المراغة.

60. خيري الجيوشي، مستقل، الكف، المراغة.

61. حمادة الشيخ، مستقل، التليفزيون، المراغة.

62. أحمد جمال الشافعي، مستقل، الشمعة، المراغة.

63. وليد السانوسي، مستقل، الفيل، المراغة.

64. وائل الضبع، مستقل، ساعة يد، المراغة.

65. أسامة الزهيري، مستقل، السفينة، المراغة.

66. خليل صبحي، مستقل، الجرس، المراغة.

67. أشرف محمد طه، مستقل، بندقية الصيد، المراغة.