من استاد برج العرب.. شاهد الظهور الأول لحسام حسن قبل قيادة الاتحاد

حراسة المرمى: عماد السيد.





خط الدفاع: صبرى رحيل – أسامة عزب – رجب الصافى – محمود شعبان





خط الوسط: كريم الديب – أحمد مانجا – خالد الغندور.





الخط الهجومى: محمد الصباحى – رزاق سيسيه – أيمن غباشى.





ويتواجد على دكة البدلاء كل من "عمرو خليل – السيد سالم – بلال السيد – أحمد حجى – أحمد رفعت – ايمانويل اوكوى – أحمد راشد – عبد الغنى محمد – مروان عطية".



