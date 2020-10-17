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رياضة

من استاد برج العرب.. شاهد الظهور الأول لحسام حسن قبل قيادة الاتحاد

السبت 17/أكتوبر/2020 - 05:37 م
حسام حسن
حسام حسن
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حسام الحارتي
تواجد حسام جسن المدير الفني الجديد لنادي الاتحاد السكندري بمدرجات استاد برج العرب برفقة إبراهيم حسن لمتابعة لقاء زعيم الثغر أمام الإنتاج الحربي في اللقاء الذي يجمع بينهما الآن ضمن منافسات الجولة الـ33 من بطولة الدوري المصري .

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري لمواجهة الإنتاج الحربي كالتالي :

حراسة المرمى: عماد السيد.

خط الدفاع: صبرى رحيل – أسامة عزب – رجب الصافى – محمود شعبان

خط الوسط: كريم الديب – أحمد مانجا – خالد الغندور.

الخط الهجومى: محمد الصباحى – رزاق سيسيه – أيمن غباشى.

ويتواجد على دكة البدلاء كل من "عمرو خليل – السيد سالم – بلال السيد – أحمد حجى – أحمد رفعت – ايمانويل اوكوى – أحمد راشد – عبد الغنى محمد – مروان عطية".

ويتولى الجهاز الفني الجديد بقيادة حسام حسن المسئولية الفنية للفريق عقب مباراة الإنتاج الحربي القادمة التي سيتابعها التوأم من ملعب المباراة اليوم  بإستاد الجيش ببرج العرب 
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