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رياضة

منتخب الشباب يواجه الديوانية العراقي وديا غدا

السبت 17/أكتوبر/2020 - 07:03 م
منتخب الشباب
منتخب الشباب
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يسرى غازى
يواجه منتخب مصر للشباب بقيادة ربيع ياسين،  فريق الديوانية العراقي- احد الفرق الصاعدة للدوري الممتاز العراقي المًوسم الحالي-، غدا الأحد ، علي الملعب الفرعي لاستاد القاهرة وذلك في بداية الأسبوع الرابع من المعسكر المفتوحً الذي بدا منتصف نوفمبر الماضي.  
 
ويتدرب الفريق علي فترتين صباحية ومسائية تحت قيادة الجهاز الفني بقيادة ربيع ياسين في إطار الاستعدادات لتصفيات بطولة شمال أفريقيا بتونس المؤهلة لكاس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها بموريتانيا 2021.

من جهة اخري يجري حسام اشرف لاعب الزمالك ومهاجم المنتخب جلسات علاج طبيعي لمدة ثلاث ايام لشعوره بآلام في العضلة الضامة ومن المنتظر ان يعود الي المشاركة مع الفريق عقب مباراة الديوانية العراقي استعدادا للسفر الي تونس في الثالث من نوفمبر المقبل.

من جهة اخري يحاول عادل محفوظ المدير الإداري للمنتخب إمكانية الاتفاق علي مباراتين  وديتين مع احد أندية الدوري الممتاز استعدادا للسفر الي تونس في الثالث من نوفمبر المقبل.

وتلقي اتحاد شمال أفريقيا خطابات من منتخبات شمال أفريقيا المشاركين في تصفيات بطولة شمال أفريقيا للشباب تحت 20سنة  بشأن موقفهم النهائي من إقامة البطولة في موعدها او التأجيل لمدة شهر .

ومن المقرر أن تستضيف تونس التصفيات لدول شمال أفريقيا في التاسع من نوفمبر المقبل وحتي الرابع والعشرين من نفس الشهر 

وكان الرد النهائي هو إقامة البطولة في موعدها من منتخبات مصر وتونس المؤهلة لأمم أفريقيا فى موريتانيا مطلع عام ٢٠٢١.

أما المنتخب الليبي فقد طالب بالتأجيل لمدة شهر ولمً يتلق اتحاد شمال أفريقيا أي رد من المغرب والجزائر علي الرغم من انتهاء المهلة المحددة للدول من الاستقرار علي موعد بدء البطولة في الخامس من اكتوبر الجاري.

وتنتظر المنتخبات  الخمسة المشاركة في البطولة تحديد الموعد النهائي من قبل اتحاد شمال أفريقيا  خلال ساعات لتحديد برنامج المباريات الدولية وإنهاء إجراءات حجز  تذاكر الطيران والإقامة واختبارات الخلو من فيروس كورونا قبل السفر بمدة كافية.

وكان ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب أعرب عن سعادته بالمستوى الجيد الذي ظهر عليه العربي بدر لاعب النادي الاهلي ومنتخب الشباب تحت 20 سنةً أمام انبي وقال إن هذا الأداء هو الطبيعي من اللاعب الذى يملك إمكانيات عالية فنيا وبدنيا  في الجانب الدفاعي والهجومي.

وأضاف المدير الفني لمنتخب الشباب ان العربي كان لديه شخصية وثبات انفعالي ويعتبر جوكر نظرا لإجادته في اكثر من مركز  داخل الملعب ، و أدى واجبات مركزه كما طلبت منه من موسيماني المدير الفني للنادي الاهلي علي الرغم انه لا يشارك في مركز الظهير الأيمن. 

كما أثني ربيع ياسين علي إبراهيم عادل لاعب خط وسط بيراميدز الذي شارك اليوم أمام نادي مصر مشيرا إلى مستواه الثابت والمتميز ، كما أن مشاركته تساهم في منحه خبرات تعطيه افضلية مع منتخب الشباب ، وطالبه أن يستمر في الأداء المميز مع فريقه حتى يكون على قدر الثقة التي يوليها له الجميع.

يذكر ان منتخب مصر للشباب تحت 20سنة يستعد لبطولة شمال أفريقيا  المؤهلة لبطولة كاس الأمم الأفريقية بموريتانيا 2021  بمشاركة تونس والجزائر والمغرب وليبيا حيث يتأهل اصحاب المركز الأول والثاني الي موريتانيا مباشرة.

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