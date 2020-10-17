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رياضة

التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين برشلونة وخيتافي فى الدوري الإسباني.. فيديو

السبت 17/أكتوبر/2020 - 10:00 م
صدى البلد
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عمر سلامة
انتهى الشوط الأول من مباراة برشلونة وخيتافي على ملعب ألفونسو بيريز بالعاصمة الإسبانية مدريد، ضمن مباريات الجولة السادسة في إطار بطولة الدوري الإسباني.

دخل البارسا المواجهة طامحًا لتحقيق الانتصار دون سواه من أجل استغلال تعثر غريمه التقليدي ريال مدريد قبل موعد الكلاسيكو بأسبوع واحد فقط، أما صاحب الأرض فكانت رغبته كبيرة من أجل الخروج بأفضل نتيجة ممكنة وخطف النقاط الكاملة.

وفشل الطرفان في تسجيل الأهداف تمامًا رغم رغبة كلاهما في الفوز، ليستمر ذلك الوضع حتى أطلق الحكم صافرته معلنًا عن نهاية الشوط الأول على وقع التعادل السلبي بدون أهداف.
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