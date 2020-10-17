ترامب: عائلة بايدن مليئة بالفساد ويجب وضعهم في السجن

شن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم السبت، هجومًا حادًا على منافسه الديمقراطي في الانتخابات الأمريكية، جو بايدن، وعائلته.
وقال ترامب خلال تجمع انتخابي لأنصاره في ولاية جورجيا إنه يجب وضع بايدن وعائلته في السجن، وفقًا لما نقلته وكالة "تاس" الروسية.
وأضاف: "أقول لكم عائلة بايدن فاسدة. إنها عائلة مليئة بالفساد"، ليرد عليه أنصاره قائلين: "لنسجنهم".
وتابع ترامب: "نعم عليكم أن تسجنوهم. أسجنوا بايدن وهيلاري".
وأردف الرئيس الأمريكي: "هل يمكنكم أن تتخيلوا أن يقوم أبنائي بما قام به السيد هنتر (مجل بايدن).. برأيي إن عائلة بايدن عبارة عن مجموعة مجرمة".
وكان ترامب اتهم بايدن بأنه فاسد، وذلك بعد ظهور تسريبات للبريد الإلكتروني لنجل بايدن، تشير إلى أن هنتر بايدن استغل منصب والده عندما كان نائبًا للرئيس الأمريكي آنذاك، باراك أوباما، من أجل خدمة مصالحه داخل شركته الأوكرانية الأصل، والتي يعمل بها كمستشار.