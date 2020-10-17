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رياضة

بالدم بالروح أفريقيا مش هتروح.. محمد شريف يدعم الأهلي أمام الوداد

السبت 17/أكتوبر/2020 - 10:39 م
محمد شريف
محمد شريف
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مصطفى كرم
علق محمد شريف ناشيء النادي الاهلي المعار لنادي إنبي، على تقدم النادي الأهلي على فريق الوداد المغربي بهدفين مقابل هدف في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. 


وكتب محمد شريف عبر حسابة بموقع التواصل الإجتماعي تويتر قائلا "‏بالدم بالروح أفريقيا مش هتروح ‎#يلا_يا_أهلي".

وسجل الأهلي الهدف الثاني من توقيع التونسي على معلول من ركلة جزاء، في شباك الوداد بعد كرة احتسبها الحكم من أرطامت في يد مدافع الفريق المغربي.

ويواجه الأهلي منافسه الوداد المغربي، في المباراة التي تقام على ملعب استاد محمد الخامس، ضمن منافاسات الدور نصف النهائي من بطولة دوري ابطال افريقيا.


سجل محمد مجدي أفشة الهدف عن طريق اقتناص الكرة من منتصف الملعب والتوغل بمشوار مميز، وتسجيل الهدف في الدققة الرابعة من عمر المباراة وتقدم الأهلي.

وشن الوداد هجومًا ناريًا على النادي الاهلي، وتمركز داخل منطقة جزاء محمد الشناوي في الدقيقة 15 من عمر المباراة، ولكن دون تحقيق أهداف في مرمى المارد الأحمر.

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