AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الإرهاب يتنفس من جديد.. ماذا يعني الانتهاء التلقائي لقيود حظر السلاح المفروضة على إيران؟

السبت 17/أكتوبر/2020 - 11:24 م
طهران
طهران
Advertisements
أحمد محرم
أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية انتهاء جميع القيود المفروضة عليها بموجب حظر الأسلحة الأممي المفروض عليها، بعد وصول الحظر إلى أجله المحدد للانتهاء في 18 أكتوبر (بتوقيت إيران).


وأكدت الخارجية الإيرانية أن رفع حظر السلاح الأممي سيسمح لإيران باستيراد وتصدير السلاح وإجراء التعاملات المالية المرتبطة بذلك.

وبحسب وكالة "سبوتنيك"، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني: "قاتلنا أمريكا أربع سنوات للوصول إلى هذا اليوم، وواحدة من فوائد الاتفاق النووي هي رفع الحظر التسليحي عنا وعندها نستطيع شراء وبيع الأسلحة لمن نريد".

وطرح البعض تساؤلات بشأن الانتصار الإيراني الكبير على أمريكا، وما الذي يمكن أن ينتج عنه في الأيام المقبلة، وكذلك بشأن طبيعة العلاقات بين البلدين مستقبلًا.

وأعلنت لجنة الأمن القومي والسياسية الخارجية في البرلمان الإيراني عن تعاون عسكري مرتقب مع روسيا ودول صديقة بينها الصين بعد انتهاء حظر السلاح المفروض على طهران الأحد المقبل.

وقال عضو اللجنة أبو الفضل حسن بيكي في تصريحات سابقة لوكالة "سبوتنيك": "سيكون هناك تعاون عسكري بين البلدان الثلاثة بعد رفع الحظر عن بلادنا".

وأضاف: "اعتبارا من هذا التاريخ ستكون إيران حرة في إجراء التبادلات وإبرام العقود وعمليات الشراء والبيع للأسلحة، والدول الصديقة والحليفة ستكون أولويتنا".

وتابع: "هناك عوز حقيقي لإنجاز عمل مشترك في إنتاج مقاتلات وأسلحة أخرى أكثر تطورا مع روسيا بعد رفع الحظر".

وأكد أن بلاده "ليست بحاجة إلى الولايات المتحدة أو الدول الغربية، لذلك لن يكون هناك تعاونا أبدا بيننا وبينهم بعد رفع حظر التسلح".

وقال المحلل السياسي الإيراني عماد ابشناس إن "بدء رفع الحظر على السلاح يعتبر انتصارًا دبلوماسيًا كبيرًا لإيران، مقابل الولايات المتحدة الأمريكية وصفعة دولية بسبب نقد واشنطن لتعهداتها، والخروج من المعاهدات الدولية".

وأضاف أن "لا يمكن توقع أي تحسن في الوضع بين إيران والولايات المتحدة، ويمكن أن نشاهد تصاعد في التوتر بين الجانبين خاصة في ظل الانتخابات الأمريكية".

وتابع: "أما بالنسبة لتعاملات إيران في مجال بيع وشراء الأسلحة ممكن أن نشهد على توقيع عقود بين إيران من جهة وروسيا والصين من جهة أخرى، لتأمين حاجات إيران من الأسلحة وتكنولوجيا صناعة الأسلحة المتطورة".

وانسحبت الولايات المتحدة عام 2018 من الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني، وأعادت في أعقاب ذلك فرض عقوبات قاسية على إيران التي تتهمها بأن لديها نزعة توسعية في الشرق الأوسط عبر دعمها مجموعات محلية على غرار "حزب الله" في لبنان.

وفي 21 أغسطس، فعلت واشنطن في الأمم المتحدة آلية "سناب باك" لإعادة فرض عقوبات دولية على إيران، من بينها تمديد حظر الأسلحة.

ورفضت الغالبية الساحقة من أعضاء مجلس الأمن (13 من أصل 15)، من بينها الدول المشاركة في الاتفاق النووي الإيراني، صلاحية الآلية التي فعلتها الولايات المتحدة.

وفشل مجلس الأمن الدولي، في أغسطس الماضي، في التوصل إلى قرار لتمديد حظر السلاح على إيران، بعد أن عارضت روسيا والصين الخطوة في مجلس الأمن بينما امتنعت فرنسا وبريطانيا وألمانيا و8 دول أخرى عن التصويت، ومن المقرر أن ينتهي الحظر المفروض على إيران يوم 18 أكتوبر الجاري، بعد أكثر من عقد من الحظر الذي يحد من قدرتها على شراء الأسلحة التقليدية.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أمريكا: تقديم مشروع حظر الأسلحة على إيران لمجلس الأمن الأسبوع الجاري

صفعة قوية لأمريكا.. مجلس الأمن يرفض مشروع قرار تمديد حظر السلاح على إيران

صفعة قوية لترامب.. مجلس الأمن يرفض مشروع أمريكي بتمديد حظر السلاح المفروض على إيران.. روسيا والصين تعرقلان الخطوة وترقب لقمة بوتين وماكرون وميركل حول مستقبل الاتفاق النووي

رغم انسحابها من الاتفاق النووي.. إدارة ترامب تطالب بتفعيل آلية سناب باك على إيران.. طهران ترد: غير قانوني.. الدول الأوروبية ترفض الدعوة الأمريكية.. وروسيا تدعو لجلسة بمجلس الأمن

ترشيحاتنا

خبير تحكيمي: الحكم أصر على احتساب ركلة جزاء للوداد رغم رفض الـ فار.. فيديو

باقات إنترنت لطلبة الجامعات.. تفاصيل

سفير مصر في المغرب: فرجاني ساسي لن يعود مع الزمالك إلا بشرط

فايلر يوجه رسالة خاصة لموسيماني بعد الفوز على الوداد المغربي

علي جمعة يكشف مصيبة كبرى تشكك العوام في ثوابت الدين

تقدم العمر.. التجاعيد تغلب على ملامح بوسي في أحدث ظهور لها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ هاف ستومك.. شقيقة هنا الزاهد بإطلالة تبرز أنوثتها

بفستان منقط.. ميس حمدان تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

بعد تصريحات والدها.. 10 صور لـ بوسي في آخر ظهور لها